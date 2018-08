Previa Suzuki Ecstar Red Bull Ring: luchando por mejorar

Google Plus

Una vez ha iniciado la segunda parte de la temporada 2018 de MotoGP, el Suzuki Ecstar espera poder seguir sumando buenos resultados, al igual que ha hecho en la primera parte del año.

En el Gran Premio de la Republica Checa, cita que daba fin al parón veraniego después de dos semanas, no fue del todo mal para los de Suzuki. En un fin de semana que estuvo marcado por las altas temperaturas y que, a la hora de la verdad, el día de la carrera llegaron momentos de duda e incertidumbre debido a la climatología, las nubes aparecían y la posibilidad de una carrera Flag to Flag también, por suerte o por desgracia para algunos la carrera fue en seco y ambos pilotos de Suzuki terminaron en puntos. Andrea Iannone terminó, no del todo satisfecho, en una décima posición. El piloto italiano afirmaba una vez finalizada la carrera que esperaba más de esta.

“Esperaba más de esta carrera, pero en cualquier caso hice todo lo posible. Empujé desde el principio al 100% y seguí presionando hasta el final de la carrera, pero no ha sido posible. Espero que tengamos un poco más de potencial en las próximas carreras”

En el otro lado del Box, Alex Rins quedó una posición por detrás de su compañero de equipo (11º), el piloto catalán confesaba que había sido una carrera muy dura. “Fue una carrera realmente dura, y muy larga. Sinceramente, esperaba que no fuera tan difícil y que pudiera quedarme con el grupo más fácilmente, pero era difícil adelantar. Trataremos de encontrar las soluciones para poder volver a acercarnos al podio”.

Poniendo punto final a un Gran Premio no del todo satisfactorio para los pilotos, y después de un día de test en Brno, estos ponen la mirada en el RedBull Ring de Austria, Gran Premio que tendrá lugar este fin de semana.

CAMINO A UN CIRCUITO POCO FAVORABLE

El Red Bull Ring se caracteriza por ser un trazado Ducati y por no ser un trazado fácil para la Suzuki, el año pasado ambos pilotos sufrieron en carrera, consiguiendo un 11º puesto, Andrea Iannone, y un 16º puesto para Alex Rins. Ambos pilotos confían en el potencial que tienen y en los resultados que han ido obteniendo durante la temporada para realizar un buen fin de semana en el trazado austriaco, aún sabiendo que no es una pista fácil para ellos ya que es un trazado muy rápido.

El Red Bull Ring se caracteriza por su anchura, 13 m, y sobre todo por sus pocas curvas y sus largas rectas, la más larga mide unos 623 metros. Trazado que va muy bien para las motos con gran aceleración como en el caso de las Ducati y no tan bien en el caso de las Suzuki quienes todavía siguen perdiendo potencia respecto el resto de las motos.

CON GANAS DE SEGUIR MEJORANDO

Álex Rins por el momento cuenta con dos podios esta temporada y espera poder conseguir otro de aquí a final de año. Para el catalán el trazado de Austria no es un trazado fácil, el año pasado no consiguió realizar un buen fin de semana algo que espera que pueda cambiar este año y si es posible volver al podio.

Por el contrario, Andrea Iannone espera poder consolidar un buen resultado, por el momento, Iannone, no consigue marcar buenos resultados en carrera, pero si en entrenamientos y el piloto italiano quiere cambiar eso en un trazado donde consiguió su primera victoria en MotoGP en el 2016.