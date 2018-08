Previa Honda GP de Austria: continuar por el buen camino

Tras el Gran Premio de la República Checa, los pilotos de MotoGP no descansan y ya se encuentran en Austria para disputar el undécimo gran premio de la temporada. Este fin de semana, el Red Bull Ring-Spielberg acogerá el Gran Premio de Austria, donde los pilotos de Honda tratarán de seguir cosechando buenos resultados para la marca del ala dorada.

En Brno, Marc Márquez fue la mejor Honda al subir al podio en tercer lugar. Por su parte, su compañero de equipo, Dani Pedrosa, cruzó la bandera a cuadros en octava posición. Los pilotos del equipo satélite de la marca japonesa, el LCR Honda, Cal Crutchlow y Takaaki Nakagami tuvieron resultados muy distintos: el británico terminó la carrera en quinto lugar y el japonés se quedó fuera de los puntos, en decimoséptima posición. Por su parte, los pilotos del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Franco Morbidelli y Thomas Luthi terminaron decimotercero y decimosexto respectivamente.

Repsol Honda Team, objetivo: la victoria

El equipo oficial de Honda tuvo un buen fin de semana en la República Checa. Sus dos pilotos, Marc Márquez y Dani Pedrosa, comenzaron con buen pie el fin de semana, ambos con un gran ritmo, que supieron mantener a lo largo del sábado y el domingo, sobre todo Márquez. Finalmente, el Repsol Honda Team cerró el fin de semana con un tercer puesto y un octavo, y Márquez continua líder del campeonato, aumentando su ventaja frente a Valentino Rossi. Dani Pedrosa está en la duodécima posición de la tabla, con un total de 57 puntos.

Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Marc Márquez perdió la pole por muy poco el sábado, y el domingo arrancó desde la tercera posición de la parrilla de salida. El piloto de Cervera protagonizó una gran carrera, en la que estuvo rodando en las posiciones delanteras durante toda la prueba y deleitó a los aficionados con un gran duelo con los pilotos de Ducati, Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo. Finalmente, el actual Campeón del Mundo hizo uso de la calculadora y de la cabeza, decidió no arriesgar más de lo necesario y cruzó la meta en tercera posición. Un podio que lo separaba un poco más de su perseguidor en la tabla. Por su parte, Dani Pedrosa comenzó muy bien el fin de semana, siendo el piloto más rápido el viernes, pero el sábado y el domingo volvió a encontrar dificultades para rodar rápido. Aun así, el piloto de Castellar del Vallés terminó el domingo en octava posición, después de luchar durante toda la carrera contra su moto.

De cara a Austria, el objetivo de ambos pilotos es mejorar sus resultados en la pista austríaca. A priori, el Red Bull Ring es un circuito que se adapta mejor a Ducati, donde la pasada temporada consiguieron ser muy rápidos. Sin embargo, en la última edición del Gran Premio de Austria, los dos pilotos de Honda se colaron en el podio: Márquez fue segundo y Pedrosa tercero. Además, el #93 terminó muy cerca de Dovizioso, que se llevó la victoria, protagonizando otra carrera para el recuerdo. A todo ello hay que sumarle que, tras el test en Brno que tuvo lugar el pasado lunes, los pilotos llegan con buenas sensaciones a esta nueva cita.

Marc Márquez se muestra optimista de cara a esta nueva prueba. En el último test probaron algunas novedades que incluirán este fin de semana en Austria. “Venimos de un buen test en Brno, donde hemos encontrado algunas cosas positivas. Intentaremos probar algunas de ellas en el Red Bull Ring y ver cómo funcionan. Austria es otra pista donde Dovizioso y Lorenzo son fuertes, pero nosotros también fuimos fuertes el año pasado. Trataremos de ir rápido desde el principio y luchar con los pilotos de cabeza”, ha declarado el piloto de Cervera.

Dani Pedrosa tratará de dar un paso adelante en Austria. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Por su parte, su compañero de equipo, que fue tercero en el test de Brno, también es optimista de cara a la nueva cita en el calendario. “El día de pruebas después del gran premio nos dio la oportunidad de trabajar en la configuración de la moto para tratar de resolver los problemas que habíamos experimentado en las últimas carreras. El Red Bull Ring suele ser una pista exigente para nosotros, por lo que tener una buena sensación allí será importante. El clima también será clave para la carrera”, ha comentado Dani Pedrosa.

LCR Honda, en línea ascendente

El equipo satélite de Honda tuvo resultados muy distintos a lo largo del fin de semana. Mientras que Cal Crutchlow fue rápido desde el viernes, demostrando tener un gran ritmo y luchando en el grupo de delante durante la carrera, Takaaki Nakagami obtuvo resultados más discretos durante los tres días de gran premio. El británico cruzó la meta en quinta posición, demostrando ser uno de los pilotos más fuertes de la categoría, mientras que el japonés lo hizo fuera de los puntos, en decimoséptima posición.

Cal Crutchlow tenía ritmo durante el pasado gran premio para terminar en el podio. Este era su objetivo; sin embargo, sufrió con los neumáticos y no pudo luchar por los puestos de honor. “Quería conseguir la tercera posición pero tenía pilotos justo detrás de mí. Me he quedado sin neumático, no podía salir de las curvas como ellos, se me levantaba la moto pero se deslizaba en las curvas con el neumático usado, ese era nuestro problema. Hoy conseguimos un gran resultado, aunque estoy decepcionado por perder el podio”, declaró Crutchlow. Por lo tanto, este será su objetivo este fin de semana: llegar al podio o, al menos, luchar con los pilotos de delante por conseguirlo, en un trazado donde el año pasado terminó decimoquinto.

Cal Crutchlow volverá a luchar por las posiciones delanteras. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Takaaki Nakagami no tuvo tan buen fin de semana como su compañero de equipo. Sus resultados fueron discretos durante todo el gran premio, y quedó fuera de los puntos el domingo. La caída de Viñales, Smith y Bradl al principio de la carrera perjudicaron al japonés, que había hecho una buena salida. “Este fin de semana he encontrado difícil adaptarme a la moto”, declaró el japonés tras la carrera. Su objetivo para este fin de semana está claro: mejorar sus resultados, puntuar y no descolgarse de la pelea por ser el mejor rookie el año.

Estrella Galicia 0,0 Marc VDS: buscando la mejora

Franco Morbidelli impresionó en su vuelta a los circuitos, después de perderse la última carrera, en Alemania, por una fractura en la mano izquierda. El italiano terminó en decimotercer lugar, asegurándose unos puntos muy valiosos en su lucha por ser el mejor rookie de esta temporada. “Estoy contento con el resultado final, aunque también es cierto que he tenido que recuperar bastantes posiciones tras una mala salida. Después de mi lesión, creo que no es un mal resultado”, declaró el piloto tras la carrera. De cara a Austria, donde el año pasado se hizo con una victoria, el piloto espera conseguir un buen resultado ya que cree que este es un circuito complicado para ellos, debido a los pocos sitios que hay para adelantar, aunque será un reto para Morbidelli.

Por su parte, Thomas Luthi terminó decimosexto, quedándose a las puertas de las posiciones de puntos, donde aún no ha entrado esta temporada. De cara a Austria, el objetivo del suizo será, obviamente, puntuar, ya que su casillero está a cero más allá de la mitad de temporada.

Thomas Luthi tratará de puntuar por primera vez esta temporada en Austria. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

La acción en pista comenzará el viernes con los primeros entrenamientos libres, y la guinda de este Gran Premio de Austria la pondrán los pilotos de la categoría reina el domingo, a las 14:00 horas, con la carrera de Moto GP. Todas las sesiones de este undécimo gran premio de la temporada siguen el horario europeo.