Dovizioso consigue la victoria en su centenario con Ducati

Google Plus

Iniciaba el domingo de carreras en la décima cita del año teniendo lugar en Brno, un circuito con muchos desniveles además de muchas trayectorias diferentes, algo que hace que las carreras tengan mucha emoción al ver a los pilotos distintamente alineados. Las predicciones auguraban lluvia e incluso tormentas, pero Ángel Nieto no quería que el sol no estuviera presente en la carrera que coincide con el aniversario de su fallecimiento.

El plus de Dovizioso y la evolución de Lorenzo

El piloto de Ducati ha demostrado durante el fin de semana que tenía algo guardado para la carrera, así como el gran ritmo que le ha permitido aguantar la presión de dos grandes como Marc Márquez o Valentino Rossi en los primeros términos de la prueba. El italiano declaró guerra ya en la jornada del sábado llevándose la pole position aumentando la confianza y la ambición del caballo negro impregnado en su casco, que le ayudó a ganar la carrera incluso haciendo vuelta rápida en la última vuelta, un 1:56.640.

A pesar de que Andrea estuviera tan fuerte, también lo estaban otros pilotos de Ducati como Jorge Lorenzo –que se quiso unir a la fiesta en las últimas vueltas- y los privados; Danilo Petrucci, Álvaro Bautista (segundo gran premio estando arriba también en entrenamientos) o Tito Rabat. Esto hacía ver que la moto de la fábrica italiana podía ser superior aquí y hacerle frente a las Honda o las Yamaha, aunque ni Márquez ni Rossi permitirían esto.

Jorge Lorenzo, segundo en Brno | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Por otro lado, el piloto balear partía cuarto en parrilla y su carrera ha ido básicamente de menos a más. En las primeras vueltas estuvo acechando la pelea de delante entre los tres pilotos de la primera fila, pero fue capaz de mejorar y codearse con Rossi y Márquez hasta acabar en el podio por delante del de Cervera. Esto tuvo que ver con el control de desgaste de los neumáticos, ya que no se encontraba tan cómodo al principio que al final de la carrera en sus momentos decisivos.

Marc, tirando de cabeza

El vigente campeón de la categoría reina y líder del campeonato no se conformaba con poco, algo común en el piloto catalán. Salía tercero al borde de la primera línea de la parrilla, así que tendría que dar algo más y hacer una buena salida si no quería que sus rivales se le escaparan. Así fue, Márquez estuvo pendiente de cada movimiento que realizaban para elegir el momento correcto para adelantar, pero no fue suficiente para alcanzar el nivel de las Ducati en este trazado a parte de que al español le cuesta este circuito.

Actualmente, Marc sigue primero en la clasificación con una diferencia de 49 puntos sobre Valentino Rossi, el segundo del mundial acompañado por Andrea Dovizioso en tercer puesto con 113 puntos ya que ha adelantado a Maverick Viñales tras ganar mientras que el de Roses sufrió una caída en la primera vuelta que no le ha permitido puntuar.

Marc Márquez, tercero en Brno | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Cara y cruz en Yamaha

Valentino ha sido el mejor piloto de Yamaha en el día de hoy. El italiano ha finalizado en cuarta plaza después de agotar sus fuerzas después de ser adelantado por Lorenzo y tener que conformarse con el puesto a las puertas del podio. Había clasificado segundo, cosa que no hacía desde Alemania, siendo éste su sexto podio del 2018.

Por otro lado, el fin de semana de Maverick ha sido para olvidar después de hacer hasta ahora su peor clasificación (12º) aunque pasó por la Q2 haciéndolo hecho por la Q1 previamente. No obstante, su trabajo se vería truncado después de un incidente múltiple junto con Stefan Bradl (wildcard en Brno) y Bradley Smith, incidente que fue investigado pero en dirección de carrera no vieron ninguna acción relevante en él. Este ha sido su primer cero del año, algo que afecta más anímicamente después de trabajar duramente durante en todo el fin de semana.

Por desgracia, Pol Espargaró sufrió una dura caída en el warm up en la que se ha fracturado la clavícula izquierda y tendrá que pasar por el quirófano, además de una fuerte contusión en la columna, por lo que será difícil que en Austria salga a pista. También han habido caídas en carrera de Scott Redding y el abandono de Tito Rabat, que estaba haciendo un buen fin de semana.