Andrea Dovizioso: "Marc en una situación difícil está en el podio"

Tras su victoria en el Gran Premio de la República Checa, Andrea Dovizioso ya piensa en la próxima carrera. El piloto italiano logró imponerse a su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, y a Marc Márquez, después de una bonita lucha por la victoria durante la última parte de la carrera. Ahora, Dovizioso llega con un punto extra de motivación al Red Bull Ring – Spielberg, un circuito que, a priori, favorece a las Ducati y donde el año pasado ya subió a lo más alto del podio después de una dura batalla con Márquez.

"Este año, los rivales van a ser más fuertes, todos estamos más cerca"

Así lo ha manifestado el italiano durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, donde ha reconocido que después de la victoria en Brno, uno llega a la siguiente carrera más motivado y más si le es favorable. En teoría, el trazado austríaco, el más rápido del calendario y el que menos curvas tiene, se le adapta como un guante a la Ducati. “Sobre el papel nuestra moto funciona bien aquí, así que desde el principio parece que va a ser algo más fácil. Pero el año pasado al final no fue tan fácil porque a lo largo del fin de semana sufrimos pero al final, desde la clasificación hasta la carrera, nuestra velocidad fue muy buena y fui capaz de luchar con Marc [Márquez]”, ha comentado el piloto italiano.

En cuanto a sus rivales, Andrea Dovizioso considera que este año están más fuertes. “Este año los rivales creo que van a ser más fuertes porque todo el mundo ha mejorado, todos vamos a estar más cerca. No será fácil pero ya veremos a ver qué tal este fin de semana, sobre todo porque el tiempo parece bastante inestable por el momento. Pero bueno, en general es una pista favorable para nosotros”, ha declarado Dovizioso.

Andrea Dovizioso llega a una pista favorable para Ducati| Foto: Noelia Déniz - VAVEL

También ha hablado Dovizioso sobre su manera de enfrentarse a las carreras cada fin de semana. Esta temporada, la diferencia de puntos con Márquez es muy grande, por lo que se podría pensar que el italiano afronta las carreras con menos presión que el pasado año, cuando se jugaba el título con el español. “No, no cambia. Desde principios de temporada con la presión del año pasado también me he sentido bien, no creo que sea un problema. Intentamos trabajar pensando en la carrera. En Brno tuvimos la opción de trabajar de una manera más favorable e intentaremos hacerlo de la misma manera”, ha respondido el piloto de Ducati.

"Todo lo que hago, lo hago pensando en mi campeonato. El resto de pilotos son rivales"

A raíz de la distancia de Marc en el campeonato, Andrea Dovizioso también ha hablado sobre la posibilidad de recortar puntos al piloto de Honda y meterse en la lucha por el campeonato, situación para la que el italiano considera que no están preparados aún. “Recuperar muchos puntos a Marc es muy difícil. Antes de pensar en eso, creo que tenemos que mejorar nuestra situación, que está muy bien pero creo que todavía nos falta algo. Y hasta que no lo hagamos muy bien en todos los aspectos creo que es muy difícil recuperarle puntos a Marc”, ha declarado. “Marc en una situación difícil está en el podio. Nosotros lo intentaremos, pero yo estoy más centrado en esto antes que pensar en el campeonato.”

Dejando a un lado la posibilidad de luchar por el campeonato con Márquez y después del cruce de declaraciones durante el pasado gran premio con su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, el italiano ha desmentido que su principal objetivo sea quedar por delante del mallorquín en la clasificación general. “Mi compañero de equipo es el compañero de equipo, estoy centrado en mi campeonato no en el compañero de equipo, así que todo lo que hago es pensando en mi campeonato. El resto de pilotos son rivales”, concluye el italiano.