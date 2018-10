Vandoorne abandonará la Fórmula 1 a final de temporada

Tras el anuncio de McLaren de su sustitución a finales de la temporada por Lando Norris, el piloto de Kortrijk, Bélgica, confirma su salida de la Fórmula 1 al acabar el año tras no encontrar un asiento de cara al próximo año. Afirma que intentará estar en contacto con la categoría y que no regresará a cualquier precio.

Tras su anuncio como piloto titular de McLaren, el equipo ha pasado por la peor racha de su historia. En dos temporadas (2017 y 2018) no han sumado ni 100 puntos. “Trato de aprovecharme de las oportunidades que tengo incluso si en estas condiciones no es nada fácil. Todos los fines de semana, somos casi los últimos, nos vemos como novatos. Esto no es en absoluto lo que nos gusta, deberíamos estar mucho más arriba, pero desafortunadamente es así”, afirma Vandoorne.

Al igual que su compañero de equipo, Fernando Alonso, correrá en otra categoría en 2019, aún no se sabe cuál pero ya ha adelantado sus planes para el futuro. Afirma que ha estado conversando con equipos de la IndyCar pero “nada está decidido”. También ha sido vinculado con la Fórmula E. “Un cambio de categoría será bueno, los dos años que pasé con McLaren no han sido fáciles, creo que son los peores años del equipo, especialmente en términos de resultados. Estar en un nuevo entorno realmente me hará sentir bien, voy a tratar de mantenerme en contacto con la Fórmula 1 de una forma u otra, no sé exactamente cómo, si hay oportunidades para regresar, no volveré a cualquier precio, solo en buenas condiciones”, comenta Vandoorne.

El equipo McLaren de cara a 2019 está en proceso de renovación. Tienen dos nuevos pilotos: Lando Norris y Carlos Sainz. Y también un nuevo director técnico, James Key, procedente de Toro Rosso.