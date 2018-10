George Russell, nuevo piloto de Williams para 2019

Apunten este nombre, George Russell. La última perla del equipo Mercedes formará parte de la parrilla de 2019 con la escudería Williams. El piloto de tan solo 20 años, actualmente, es líder del campeonato de Fórmula 2 y disputará el título de dicha categoría en Abu Dhabi con otro piloto que también estará el año que viene en Fórmula 1, pero en McLaren, Lando Norris.

Esta mañana de viernes, Claire Williams, jefa del equipo Williams, anunció el fichaje del piloto británico. Todo apunta a que la perla de Mercedes estará dos años en la escudería de Grove. George Russell no ha podido evitar ocultar su felicidad de poder estar en Fórmula 1 como piloto titular: "Es un gran honor unirme a una escudería como lo es Williams. Estar en la Fórmula 1 es un sueño hecho realidad. He pasado de ver las carreras por la televisión a vivirlas desde dentro del coche y poder competir junto a pilotos que he admirado desde siempre", señaló.

George Russell conduciendo el Mercedes de 2017 en Hungaroring | Fuente: Getty Images

George Russell viene de ganar la GP3 en 2017 y ascendió a la Fórmula 2 este año. El piloto británico pasa a ocupar el antepenúltimo asiento libre que quedaba de cara a 2019. Tras el fichaje del actual líder de la Fórmula 2, solo falta confirmar el que será su compañero el año que viene y el segundo piloto de Toro Rosso. Los rumores apuntan a que Robert Kubica será el compañero de George Russell en 2019. Aunque, no se descarta que Williams fiche a otra de las perlas de Mercedes que, actualmente, tiene un pie y medio fuera de la Fórmula 1, Esteban Ocon. El piloto francés, actualmente, tiene un pie y medio fuera de la Fórmula 1 debido a que su asiento en Racing Point Force India se verá ocupado en 2019 por Lance Stroll.