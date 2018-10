Ericsson deja la Fórmula 1, su nuevo reto: Indycar

Ericsson sumó tres victorias en GP2 y fue piloto titular de Sauber las ultimas cuatro temporadas, de las cuales habrá participado en 97 carreras de F1 para cuando termine la temporada.

Charles Leclerc pasará a Ferrari y con esto, Sauber reinventara su alineación para el año entrante, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi serán los nuevos pilotos en el equipo, no obstante, Ericsson continuará formando parte de Sauber como piloto de reserva.

"Es un gran honor haber sido elegido como uno de los pilotos de Schmidt Peterson Motorsports para la temporada 2019 de IndyCar“, dijo Ericsson. "Es un paso perfecto en mi carrera después de cinco años en la F1”.

Ericsson está emocionado y espera sacar mayor provecho posible de esta nueva oportunidad en su carrera.

“Las carreras en IndyCar tienen muy buena pinta y me siento muy emocionado por ser parte de ellas en el futuro. Habrá mucho que aprender, incluyendo las nuevas pistas, los óvalos, etc. Sé que no será fácil, pero es un desafío que estoy deseando que llegue".

Sam Schmidt, copropietario del equipo comentó: "Ric Peterson y yo estamos encantados de darle la bienvenida a Marcus al equipo. Cuenta con un montón de experiencia en carreras de máximo nivel, por lo que creemos que podrá contribuir a nuestro programa de desarrollo que creció en 2018”.