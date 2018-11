Previa de Sauber en el GP de Abu Dabi 2018: renacer de las cenizas

The show must go on: Sauber afronta el último gran premio del año sin ganas de que 2018 llegue a su fin. Después de la travesía de un desierto que arrancó en 2016, otro desierto será el que ponga punto final a la temporada del renacimiento de Sauber.

La alianza establecida con Ferrari, que sitúa a la escudería suiza como una suerte de equipo B de los italianos, ha sido el gran porqué de su rendimiento en 2018. A ello, hay que sumar que uno de sus asientos se ha sentado el mayor talento de Sauber en muchos años, Charles Leclerc.

Por todo ello, Abu Dabi se presenta como una oportunidad más de atacar la zona de puntos, a la que los monoplazas suizos han sido asiduos a lo largo de toda la temporada. De conseguirlo, conseguirían la mejor racha de carreras seguidas puntuando (4) desde 2015, cifra que no se supera desde 2011.

Marcus Ericsson

El piloto sueco se despide de la Fórmula 1, al menos momentáneamente, en Abu Dabi. Pondrá así final a sus cinco años en el Gran Circo, donde siempre ha ido de la mano de sus patrocinadores. Primero en Caterham en 2014 y desde 2015 en Sauber, el escandinavo no ha demostrado un gran nivel hasta, quizá, sus últimas carreras.

En el pasado Gran Premio de Brasil, Marcus consiguió su mejor posición de salida en una carrera al clasificar sexto, incluso por delante de su compañero. Yas Marina será la última oportunidad para puntuar e intentar mejorar su mejor posición en una carrera, la octava que se apuntó en 2014 en la carrera inaugural, en Australia.

En cualquier caso, 2018 ha sido la mejor temporada del sueco en cuanto a carreras terminadas en puntos (6). Sus nueve puntos han sido fundamentales para colocar a Sauber en el octavo lugar del mundial de constructores, pues esas mismas unidades son las que separan a los suizos de Toro Rosso.

Su objetivo en Abu Dabi será ayudar con sus puntos a asaltar la séptima posición de Force India, de la que Sauber se encuentra a solo seis puntos. Si su compañero, Charles Leclerc, y él lograsen llevar a la escudería helvética hasta el séptimo lugar del mundial de constructores sería la mejor posición desde 2013.

Marcus Ericsson, durante el GP de México | Fuente: Getty Images

Charles Leclerc

El piloto monegasco no tiene otro objetivo para Abu Dabi que seguir en su línea de asombro a todo el mundo. Su meteórica progresión en 2018 lo ha llevado de ser piloto de Sauber a ser confirmado como compañero de Sebastian Vettel en Ferrari para la temporada 2019.

Se acaban los calificativos para una de las grandes estrellas del Gran Circo. Cuatro carreras le hicieron falta para lograr la mejor posición de Sauber desde 2015, y la mejor del año: ser sexto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Después, ocho veces más en la zona de puntos hasta alcanzar los 33. Sauber no vivía una situación pareja desde que Nico Hülkenberg puntuase en diez ocasiones en 2013. Precisamente, Charles Leclerc alcanzará el mismo guarismo de ser capaz de hacerlo en Abu Dabi.

Si la escudería suiza fuera capaz de repetir el resultado del Gran Premio de México, pondrían en jaque a Force India y podrían aspirar a arrebatar a los monoplazas rosas el séptimo lugar de constructores. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Charles (7º) y Marcus (9º) consiguieron 8 puntos, con lo que Force India estaría obligada a puntuar para mantener su posición.