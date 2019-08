La Firma VAVEL MotoGP del GP de Gran Bretaña: Las 13 milésimas arrebatadoras de Rins

13 milésimas separaron el primer y segundo puesto del podio. Una ventaja por la que el barcelonés Alex Rins había luchado durante la cita en Silverstone. Los adelantamientos entre Márquez y Rins constantes era un duelo entre titanes, donde Rins supo tumbar a su paisano. El piloto de Suzuki conquistó su segunda victoria de la temporada y el de Cervera volvió a claudicar en la última curva de la carrera. Una situación muy parecida fue la que vivió en Austria, pero en esa ocasión fue con el piloto Dovizioso. “Aquelló dolió más porque Dovi me restó puntos”, comentaba el líder del Mundial. Rins supo jugar bien sus cartas, sabiendo como meterse por el interior y adelantando. “Estoy híperfeliz, ha sido una carrera increíble. Cuando he adelantado por fuera pensaba que la carrera se terminaba, pero me he dado cuenta de que aún quedaba una vuelta”.

En Austria, Andrea Dovizioso destacó por su impecable adelantamiento. En esta ocasión, la suerte miró hacia otro lado y tuvo un fatídico accidente. A los pocos segundos de comenzar la carrera, Quartararo se fue al suelo en la primera curva y Dovizioso colisionó con la Yamaha del francés, saltando por los aires mientras su moto se incendiaba. El italiano quedó inmóvil en el asfalto, siendo retirado en camilla del circuito. El team manager de Ducati, Davide Tardozzi, confirmó el porqué el traslado de Andrea. “Dovi está bien, pero ha perdido la memoria y por eso ahora es trasladado a un hospital”.

A pesar de un mal trago para Dovizioso y Quartararo, nada impedió que la lucha por el Gran Premio de Gran Bretaña contianuara. Finalmente, el campeón mostraba su euforia y emoción por su segunda victoria, admitiendo que la carrera había resultado un poco complicada. “La verdad es que ha sido complicado, he cometido algunos fallos. El primero ha sido cuando he mirado hacia atrás, cuando estaba rodando bastante bien detrás de Márquez. He querido ver dónde estaba Maverick y cuando he vuelto a mirar hacia delante he tumbado e inmediatamente con más ángulo se me ha ido el neumático de atrás, lo he perdido y he tenido un buen susto. Cuando he probado a pasar a Marc por fuera sinceramente pensaba que ya se había acabado. Sabía que yo era más rápido en el primer y segundo sector que él, así que el único sitio donde le recuperaba mucho en la parte final era en la última curva. He intentado llegar muy pegado a él y le he metido la moto”.

Quizás fuese una maniobra ya estudiada anteriormente por Rins, medida a la perfección para aprovechar cada milésima de segundo. “Tenía claro que el único sitio para adelantarle era ese. Podía haberle pasado antes, pero le habría enseñado mis cartas, mis puntos débiles, que eran las curvas 16 y 17, donde me sacaba bastante. Y ha ido bien la estrategia”, afirmaba Alex Rins.

El principal afectado, Marc Márquez, encadena dos carreras perdidas seguidas en la última curva. Según el piloto de Cervera, es algo que ya intuía que iba a pasar. “Bueno, lo intuía perfectamente, por eso a mitad de carrera he cortado gas y lo he dejado pasar, pero he visto que Rins cortaba más y que en una vuelta Viñales nos recuperaba un segundo casi. Dos vueltas antes de meta ya me ha enseñado qué es lo que quería hacer. Lo sabía, pero pensé que yo no tenía más neumático y que por mucho que acelerase tampoco. Quizás era demasiado y ahí es donde casi me caigo. He tenido que cortar un poco, pero a partir de ahí en cualquier caso creo que se ha cumplido el objetivo. Ya lo dije ayer, el objetivo era sacar puntos a Dovizioso, pero por otra parte me gusta sacar puntos con todos en pista. En este caso, Dovizioso sin que fuera error suyo ha sumado un cero”.

La caída de Dovi fue una preocupación menos para Márquez, pero no era su único rival. Todos son rivales y quizás lo más peligrosos son aquellos que siguen las mismas técnicas que el campeón Rins. “Hay pilotos en entrenamientos que no van todo el rato a tope, solo algunas vueltas y Rins es uno de ellos. Sabía que en este circuito las Yamaha y Suzuki con este motor diferente que llevan eran los principales rivales, pero lo importante es que un circuito que a priori era muy desfavorable para nosotros hemos estado ahí y luchando por la victoria”.

El tercer ocupante del podio, Maverick Viñales, remataba el triplete español de MotoGP en Silverstone. Fue espectador del duelo por la victoria y reconoció que le pareció divertido. “Ha sido divertido, pero me hubiera gustado batallar con ellos”. Para el piloto, el tercer puesto era lo máximo que podía llegar en la carrera. “Cuando tienes a tiro la victoria, un tercero nunca te deja satisfecho, pero está claro que para ser la primera Yamaha y rodar cerca de los primeros te deja un buen sabor de boca”. La Yamaha ha vuelto a ponerse como primera de la general, un objetivo cumplido según Viñales. “Sí, por supuesto, ese es un objetivo y estar en el podio constantemente”. Aunque hubiesen añadido dos vueltas más, Viñales conoce bien sus capacidades y la de su moto. “La opción de intentar adelantarles hubiera sido muy difícil. A mitad de carrera sí que creí que podría, pero cuando lo he intentado he vuelto a calentar la goma y a bajar el ritmo. El tercero era lo máximo en esta carrera”.

Con un triplete español ponía punto y final al GP de Gran Bretaña. En la clasificación del Mundial, Marc Márquez sigue líder con 250 puntos. En segunda posición, el italiano Dovizioso con 172 puntos, y en tercera posición el ganador de este último encuentro, Alex Rins con 149 puntos. Ahora los pilotos tendrán un descanso de dos semanas. La emoción volverá el fin de semana 13, 14 y 15 de septiembre con el GP de San Marino en el circuito de Misano.