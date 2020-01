Valentino Rossi: "Petronas, incluso para mí, no me parece mala opción"

Il Dottore se ha tomado estas navidades de vacaciones. Desde que finalizó la temporada en Valencia, no ha tenido apenas una semana de desconexión, entre los 100 km del Rancho, el intercambio con Lewis Hamilton y las 12 Horas del Golfo. “Hice 1'13" 0, Lewis 1'11 "7 de la mañana, pero solo dio 5 vueltas. Fue una prueba real, trabajé con su equipo y él también me ayudó mucho. Sin embargo, a partir de ahí para ir más rápido, todavía lleva su tiempo… tienes que entender, estudiar. Pero valió la pena ... Cenamos, pasamos dos días juntos, hablamos mucho. Es muy humilde, educado y muy amable. Nos reímos mucho", resume así Valentino la jornada.

El piloto italiano se ha tomado un respiro viajando a México para disfrutar del calor tropical, para después volver al frío alpino de Madonna di Campiglio. También se ha enterado durante el invierno que su ex rival Casey Stoner sufre de fatiga crónica. “Stoner era un maestro en esto, siempre conducía al límite, incluso cuando la moto no estaba en su lugar. Fue un gran oponente mío, al nivel del talento puro, quizás el más fuerte de todos. Ha hecho cosas impresionantes en su carrera, a pesar de que no duró mucho, destacó. Fue difícil con Stoner, también porque es un personaje duro, no tuvimos una gran relación, eso es todo. Espero que se sienta bien de nuevo al menos para tener una vida normal”, declaró Rossi para la Gazzetta dello Sport.

La gran pregunta sobre el futuro de Valentino toma forma en tanto que los dos pilotos Yamaha oficiales finalizan contrato en este 2020. Con Quartararo y Viñales dentro de esa ecuación, son algunos los que apuestan porque Rossi podría no firmar por otra temporada más y pasarse al mundo de la resistencia sobre un cuatro ruedas. La situación se plantea con tres pilotos para dos motos en el equipo oficial y dos de ellos (Viñales y Quartararo) que no aceptarían quedarse en la escudería satélite Petronas. "No veo toda esta diferencia en Petronas ... Me gustaría estar más donde estoy, sin embargo ... Como se dijo, somos 3 por 2 y debemos pensar en un tercero". Y para mí, incluso si es Petronas, el equipo no me parece muy malo. Pero tal vez se vaya Viñales. O Quartararo cambia de movimiento, quien sabe lo que piensa", sé sincera Valentino.

Para este nuevo curso, el nueve veces campeón del mundo cambia de jefe técnico. David Muñoz toma el lugar de Silvano Galbusera, con la esperanza de que sea la elección correcta para regresar a la competencia. "Con Silvano lo hicimos muy bien en 2014, '15 y '16. Hemos estado luchando desde mediados del 17 ... ¿Podría haberse hecho un año antes? Quizás sí, admitió Valentino Rossi, pero pensé que podría hacerlo incluso así”. El veterano de Tavullia necesitará algunas carreras para entender si puede continuar. Pero el mercado de hoy se esta acostumbrado a tomar decisiones rápidas, a menudo apresuradas. "Hablaré con Lin Jarvis y Yamaha, y entenderé lo que piensen", explica Rossi.

Sobre la posibilidad de que Lorenzo regresara al mundial como probador de Yamaha, como lo hizo Dani Pedrosa en KTM, Valentino da el aprobado, pero añade; “Tienes que entender si Jorge quiere ser un probador. Si tengo un Jorge motivado, que dice que ya no quiere la presión de 20 carreras al año, pero que todavía le gusta conducir, creo que sí. En mi opinión, concluyó Valentino Rossi, si se sube a la Yamaha irá rápido".

Y por último sus expectativas para 2020, “Una Yamaha que va 10 kilómetros más rápido en la recta, que corra como la Honda y Ducati. Pero ya sé que será difícil", reconoce.