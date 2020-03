Miller: “Estas situaciones ponen a prueba tus niveles de motivación”

El Mundial de Motociclismo debería haber empezado la temporada 2020 el pasado 8 de marzo en Qatar, sin embargo, el mundo se ha visto envuelto en una epidemia que ha paralizado todo el deporte. Así, en el Gran Premio de Qatar solo pudieron estar presentes los pilotos de las categorías inferiores de Moto2 y Moto3. La última vez que los pilotos de la categoría reina pudieron subirse a la moto en un circuito fue a finales de febrero durante los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Losail. De momento, lo único que se sabe de manera oficial es que las carreras de abril y la primera de mayo también han sido suspendidas. Jack Miller, piloto del Pramac Ducati, ha contado en su página web como se siente y como esta afrontando esta situación.

El piloto australiano dejó Andorra en cuanto se enteró de la crisis del COVID-19 para trasladarse a su hogar en Townsville, Queensland, donde en estos momentos el piloto se encuentra encerrado por aislamiento preventivo. “Estas semanas que llevo en Australia son el periodo más largo que he estado aquí desde hace por lo menos 10 años, y lo único positivo que puedo sacar es que me resulta agradable estar en casa. Obviamente preferiría que fuesen por otras razones, me apesta no poder pilotar, pero tiene que haber algo positivo en esta situación”.

En cuanto a la situación mundial de cuarentena y la suspensión de las primeras citas del calendario de MotoGP, el australiano ha dado su opinión y confesado que “es muy raro que todo esté parado”. “No quiero mentir, estas situaciones ponen a prueba tus niveles de motivación. No tienes ni una hora ni una fecha que apuntar. Es frustrante ver como pasas todo el invierno en forma, preparándote, haciendo los test y luego todo se detiene. Me siento como si estuviese atrapado en un purgatorio”, explicaba el piloto de Ducati.

El australiano también hablo sobre el control de peso que tienen que llevar los pilotos cuando hay carreras y cuando no. “En estos momentos es fácil perder la motivación, entrar menos y por lo tanto ganar algunos kilos de más donde no quieres. Este punto es algo que estoy intentado evitar porque ya he tenido problemas en el pasado para bajar de peso cuando cojo kilos de más”.

Por otro lado, el piloto también ha contado lo que ha hablado con su jede de equipo, Pablo Campinoti, que reside en Italia, para asegurarse de que todo iba bien. “Italia es uno de los países con más infectados y no es difícil no pensar en el equipo, estoy afectado por todos los muchachos. Estar aquí por una vez está siendo lo correcto. El aislamiento en Australia nos ha ayudado hasta ahora y espero que no terminemos tan mal como en muchos lugares de los que estamos escuchando”.

Por último, Miller puso el foco en la pandemia y sacó su lado más sensible: “Hay tantas personas en tantos lugares del mundo que aman MotoGP y se lo están perdiendo. Cualquier persona que le guste el deporte, yo me considero dentro de esa categoría, se hace difícil aguantar cuando todo lo que disfrutas se apaga. No te das cuenta de cuánto confías en el deporte como una escapatoria, hasta que no está ahí. Creedme, yo si lo sé. Apesta, pero volverá y volveremos”.