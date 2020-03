La presencia femenina en la cobertura de MotoGP

Que la presencia de mujeres en el periodismo deportivo ha crecido de forma considerable durante los últimos años es ya una evidencia. A nadie ya le resulta raro ver a una mujer cubrir un entrenamiento, presentar un programa deportivo o realizar las entrevistas a los profesionales después del evento. El Campeonato Mundial de Motociclismo es uno de los deportes donde las profesionales de la comunicación ya están integradas con normalidad. Dos claros ejemplos son los de Izaskun Ruiz o Natacha Alfageme, ambas actuales periodistas de DAZN y dos de las caras más reconocidas en el Mundial por su labor profesional. Ambas, se encargan junto al resto del equipo de viajar por todo el mundo para poder dar a conocer a los aficionados cada detalle del espectáculo del motociclismo.

Izaskun Ruiz y Natcha Alfageme. | Fuente: Cedida por Natcha Alfageme

Izaskun Ruiz no es solo la mano derecha de Ernest Rivera, sino que es sin duda uno de los rostros más famosos en las retransmisiones de MotoGP. Entre TVE, Movistar y DAZN cumple hasta diez temporadas en el Mundial de Motociclismo. “Siempre he tenido clara mi vocación como periodista, aunque nunca he tenido claro el por qué. He trabajado en varios deportes, pero cuando empezé en las motos me enganché muchísimo. Y hasta hoy”, contaba Izaskun en una entrevista para el Periódico de Aragón.

Natacha Alfageme, actual reportera y redactora de DAZN, comenzó a labrar su camino en el paddock en Movistar y también trabaja mano a mano con Izaskun. La periodista ha confesado en varias ocasiones que aterrizar en el mundo de las carreras no fue una casualidad, sino que fue “culpa” de una amiga suya del instituto apasionada por MotoGP y muy fan de Valentino Rossi. “Desde que comencé a ver las carreras trabajar ahí era mi sueño pero sabía que no sería fácil. Luego decidí especializarme y lo que un día pensé que sería inalcanzable de repente me llegó. Tenía 27 años, no esperaba llegar tan pronto a MotoGP”, declaró la periodista ante una entrevista por Motosan.com.

Ambas periodistas coinciden en no tener ningún problema de adaptación en un deporte que durante muchos años ha sido considerado “para hombres” y están totalmente convencidas de que se trata de un trabajo genial. “Cada vez somos más mujeres, además existen roles muy diferentes, ante solo había paddock girls, pero hoy hay fotógrafas, periodistas, jefas de prensa, de equipos, encargadas de marketing, ingenieras y por supuesto, pilotos”, declaraba Natacha. Además, durante la entrevista aconsejaba a cualquier chica que quiera dedicarse al mundo del motor en alguna de las categorías “que trabaje mucho, que tenga mucha fuerza y paciencia, porque es una forma de vida muy distinta a la que todo el mundo está acostumbrado, pero es precioso, merece la pena cualquier esfuerzo tanto profesional como personal”.

Izaskun y Natacha son sin duda, actualmente, las más conocidas, sin embargo, a lo largo de la historia hay otras mujeres que han formado parte de la retransmisión del Mundial de Motociclismo o el Mundial de la Fórmula1.

Melissa Jiménez en un Gran Premio de MotoGP. | FUente: MotoGP

Ainhora Arbizu, tras pasar por varios formatos dentro de la televisión pública, la reportera presentó en 2007 el Campeonato del Mundo de MotoGP en TVE, hasta el año 2010. Nira Juanco, con la compra de los derechos de emisión de Antena3, la periodista se encargaba junto a Antonio Lobato de realizar las entrevistas a pie de pista del mundial de la Fórmula1. Lara Álvarez también estuvo presente en el mundo del motor después de haber pasado por Marca TV. La periodista fue presentadora de deportes en Cuatro y también reportera del Mundial de Motociclismo en la temporada 2012. A Lara la sustituye Melissa Jiménez, que heredó la pasión del motor de su padre, actual jefe de mecánicos de Gresini. Y también, María de Villota, ex piloto de automovilismo española que también formó parte del equipo de prensa de Motor de Antena3 y fue la encargada de presentar la sección de `Safety Car´.

Friné Velilla con su equipo de prensa en un Gran Premio. | Fuente: MotoGP

Otra de las mujeres con más poder en el mundial es Friné Velilla, jefa de prensa de Dorna. Forma parte del equipo desde el año 2004, se encarga de gestionar la sala de prensa y de controlar el trabajo de todos los periodistas y fotógrafos que cubren toda la información del Campeonato. “Desde que soy jefa de prensa siempre me he ocupado de todas las salas periodísticas de los circuitos en cada una de las carreras del Mundial. Coordino, superviso y apruebo las solicitudes de prensa escrita internacional, nacional y pases permanentes. Y por supuesto también tengo que asegurarme de que haya paz y tranquilidad entre los periodistas”, contaba Velilla durante una entrevista.

Además de las profesionales de la comunicación, existen mujeres con otros puestos que también han destacado con éxito en el Campeonato del mundo de Motociclismo. Andrea Cantó, es otra mujer referente en el mundo del motor, telemétrica del equipo Team Estrella Galicia 0,0. Su trabajo se concentra sobre todo durante los fin de semanas de carreras, sin embargo, cuando está en casa también se encarga de analizar datos de la carrera y preparar todo para el siguiente evento. Lou Acedo, es la encargada de comunicación del Team Estrella Galicia 0,0 de Moto3 y siempre ha confesado que el Mundial de Motociclismo es un lugar perfecto para trabajar: “Es una profesión en la que no dejas de aprender. Es un deporte muy particular y sacrificado, pero estar rodeado de talento es algo que te motiva muchísimo”, declaraba durante una entrevista. Por otra parte, Beatriz García es la coordinadora de KTM Factory Racing MotoGP, se encarga de que todo esté perfecto tanto en las carreras como los días previos.

Como vemos, es un hecho que las mujeres ya están presentes en campos en los que hasta hace poco el sector femenino no parecía tener cabida, como es el caso del deporte de motor. Además, parece que en las competiciones también empiezan a tener en cuenta el potencial femenino en este deporte y ya se ha abierto la puerta a las carreras mixtas e incluso competiciones exclusivamente femeninas cuyo objetivo es aumentar y promover la presencia de la mujer en la alta competición. Aún quedan muchos avances y un largo futuro para todas aquellas que os queráis dedicar al mundo del motor en cualquiera de sus funciones, Desde Vavel, os queremos dar todos los ánimos posibles para luchar por un deporte que, a los que nos apasiona, nos pone los pelos de punta.