Johann Zarco: "espero mejorar mañana un poco más"

El francés ha marcado el mejor tiempo del día en la FP2, seguido de Bagnaia y Martín.

Zarco ha sacado partido de unas condiciones favorables para finalizar el día con el registro más rápido. Terminar en esta posición le da algo de tranquilidad, pues las previsiones meteorológicas para la mañana del sábado son de lluvia, por lo que la combinada actual podría ser crucial de cara las sesiones de clasificación.

El francés consiguió mejorar su crono de la mañana, donde fue duodécimo, para establecer un 1:30.281 que le hizo coronarse como el más rápido de esta sección.

El piloto del Prima Pramac Racing subía un post a sus redes sociales en el que escribía "El GP tailandés comienza mejor de lo que podía imaginar".

Johann se ha sorprendido a sí mismo al liderar la primera jornada de entrenamientos en Tailandia. Lideró con una vuelta cerrada con el reloj a cero.

Declaraciones de Zarco:

"Por la mañana he empezado la sesión bastante bien, pero tras haber montado el neumático blando al final de la FP1, no he podido atacar tanto como me hubiera gustado hacerlo, por lo que no pude hacer una vuelta rápida" explicó el francés después del primer entrenamiento.

"He sido bastante consistente y muy rápido, pero no no lo suficiente para entrar en el top 10. Por la tarde hemos hecho un gran trabajo y hemos probado cosas. Aún no me siento al 100% cómodo con la frenada, tenemos que mejorar todavía en ese aspecto para la carrera del domingo, y poder luchar contra los demás. Estoy muy contento. Tengo sensaciones buenas y los tiempos por vueltas son buenos, eso es positivo. No esperaba esta velocidad de hoy" aseguró el piloto de Ducati.

"Estoy contento y espero mejorar mañana un poco más si está seco para sentirme aún mejor y seguir siendo más competitivo. En caso de que llueva, el primer lugar será útil para pasar directamente a la Q2 y ahorraremos energía. Como siempre digo, es menos exigente físicamente en mojado, y aquí en Tailandia puede hacer mucho calor. Si tenemos todo el fin de semana en seco, es posible que lleguemos un poco cansados al domingo, así que veremos cuáles son las condiciones mañana".

Además aseguraba que puede ser rápido en todas las condiciones, pues al francés también se le da bien la lluvia.