MotoGP llega a Tailandia con el liderazgo muy apretado

La categoría reina llega a Tailandia después de dos años sin correr en este circuito con la lucha por el mundial muy ajustada. En la ultima carrera disputada en este trazado la victoria fue para Marc Márquez consiguiendo además su octavo título.

¿Qué pasó en el GP de Japón?

El pasado fin de semana fue Márquez quien salía desde la pole seguido por Johan Zarco, Brad Bindery Maverick Viñales. No era hasta la sexta posición donde podíamos ver al primer piloto que se encuentra luchando por el mundial, Aleix Espargaró. El actual líder del campeonato Fabio Quartararo partía desde la novena posición y el piloto de Ducati, Francesco Bagnaia, salía de la décimo segunda posición.

La carrera no empezaba muy bien para el de Granollers quien tenia que entrar a boxes en la vuelta de calentamiento para hacer un cambio de moto por unos problemas electrónicos.

"Para la vuelta de calentamiento se han dejado el mapa de ECO Lap, que se pone para no gastar gasolina, y cuando he salido he visto que la moto no iba. He probado todo. He tocado todos los botones. La he apagado y encendido, he hecho de todo, pero es un mapa que cargan ellos -técnicos electrónicos-, y luego con la segunda moto, que no había cogido en todo el fin de semana, llevaba unos neumáticos que no eran los de carrera y he entendido desde el principio que la moto no funcionaba", explicó Aleix.

El mayor de los Espargaró se encuentra a tan solo 25 puntos del francés, Fabio Quartararo,, que terminó la carrera en la octava posición por delante de Enea Bastianini. Otro piloto que no tuvo suerte fue Bagnaia, tras una difícil carrera luchando con su compatriota Batianini se fue al suelo en la ultima vuelta cuando se disponía a adelantar a Fabio.

"He pedido perdón a todo mi equipo porque he hecho un error muy, muy grande y ahora a pensar en Tailandia que es un circuito que pienso que se podrá hacer bien. Lo he intentado al final, pero mi ambición era demasiada", apuntaba Bagnaia.

Marc Márquez por el contrario realizo un fin de semana impecable, siendo la primera Honda en la carrera en cuarta posición. El de Cervera sorprendió a su equipo y a toda la afición con la gran carrera que hizo mostrando así que el dolor en su hombro ha cesado y que puede volver a luchar y a disfrutar carrera a carrera. "Al acabar, el brazo estaba cansado, pero no sentía dolor. Eso es lo más importante para mí. He podido aguantar un ritmo constante durante toda la carrera. Estoy feliz", concluía al acabar la carrera.

Por delante de él se encontraban las Ducati de Jack Miller y Jorge Martin que fueron las destacadas de la carrera quedando primero y tercero respectivamente. Entre ellos se encontraba Brad Binder quien a pesar de no encontrarse del todo a gusto en su KTM siempre se encuentra entre las diez primeras posiciones.

Los pilotos que se encuentran luchando por la primera plaza del campeonato llegan a Tailandia con ganas de mejorar su carrera anterior y poner más espacio entre ellos. Jorge Martin y Jack Miller se encuentran más preparados que nunca para seguir consiguiendo buenos resultados en este final de temporada y llegan a esta décimo séptima cita del campeonato dispuestos a luchar por la victoria.