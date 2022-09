Honda recupera a Marc Márquez

Con el regreso de Marc Márquez la marca japonesa recupera las esperanzas y empieza a ver buenos resultados. Después de un gran fin de semana donde el de Cervera se reencontró con una muy buena versión suya consiguiendo la pole y aguantando el ritmo en carrera colocándose cuarto por detrás de Martin, Marc llega a un trazado en donde se ha hecho con la victoria los dos años que han corrido en el trazado tailandés.

A pesar de seguir con la recuperación de su brazo derecho, el piloto catalán asegura que sus sensaciones van mejorando y cada día está más cerca de luchar por volver a conseguir victorias.

Así mismo asegura que le gustaría volver a hacer un gran premio como el de Japón y luchar si puede por la primera posición. “El objetivo para el fin de semana es volver a hacer un Gran Premio completo como en Japón. Por supuesto, me gustaría volver a luchar en la parte delantera pero no creo que sea realista establecer esta expectativa. Tampoco es nuestro objetivo; estamos aquí para construir”, afirma Marc.

Por otro lado, su compañero de box, Pol Espargaró, ha recuperado las buenas sensaciones que tenia al principio. Aun así, el de Granollers asegura que sigue teniendo problemas para conseguir adelantar en carrera. “Me sentía bien en las primeras vueltas. Estaba detrás de Quartararo y sentía que era más rápido que él, pero no podía acercarme lo suficiente para pasarle y no quería arriesgar. Mi problema sigue siendo que no puedo adelantar. Sigo trabajando para desarrollar la velocidad necesaria para poder hacerlo”, afirmaba Pol.

Para el gran premio en Tailandia Pol se siente confiado y con ganas de seguir mejorando con su Honda, para acabar de la mejor forma posible el campeonato y mostrar el gran potencial que tiene. “La buena salida que hicimos es un aspecto positivo y en el que centrarse. Es una mejora respecto a Aragón. Esta semana vamos a tratar de dar otro paso adelante en Tailandia”, asegura Espargaró.

Álex Márquez terminó decimotercer el pasado gran premio de Japón, en un fin de semana complicado por las condiciones meteorológicas. A pesar de esto el pequeño de los Márquez aseguraba que consiguió tener un buen ritmo en carrera. “La carrera no fue mala porque nuestro ritmo era bueno. Pero desgraciadamente no pude adelantar”, comentó.

Así mismo asegura que con el gran trabajo que ha hecho su hermano, la marca seguirá haciendo mejoras y que se podrán hacer unos resultados más satisfactorios para final de temporada. Con respecto al gran premio de Tailandia el de Cervera se ve preparado para seguir encontrando buenas sensaciones encima de su moto y mejorar sus resultados en carrera.

Por otra parte, Takaaki Nakagami , vivió una de sus peores carreras por la lesión que padece en su mano derecha desde la caída en Aragón. Las sensaciones para Nakagami fueron muy desagradables por el dolor que sufrió durante toda la carrera. A pesar de finalizar la carrera en última posición, el piloto estaba contento por haber podido completar la carrera. “Mi objetivo era terminar la carrera, porque sabía que iba a ser una pesadilla por la lesión en los dedos. No estaba seguro de poder conseguirlo. Estoy muy contento a pesar del resultado” apuntó.

Es por ello que este fin de semana será sustituido por Tetsuta Nagashima, piloto probador de Honda, quien fue invitado en el gran premio de Japón. El japones asegura que intentará hacerlo lo mejor posible y así poder seguir aprendiendo con la Honda.

“En primer lugar, le deseo lo mejor a Taka y espero que pueda volver lo antes posible. Intentaré hacerlo lo mejor posible en su lugar para el equipo LCR Honda y trataré de disfrutar de las carreras", afirma Nagashima.