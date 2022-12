Augusto Fernández ya sueña con el título de MotoGP

Augusto Fernández logró este año coronarse como campeón del mundo de Moto2 en Cheste tras seis temporadas luchando en la categoría intermedia. En 2023 el piloto mallorquín cumplirá el sueño de cualquier piloto, competir en MotoGP y su objetivo es volver a repetir la gesta en la categoría reina.

Aunque comenzaba la temporada de una forma irregular, con dos caídas y sin subirse al podium en las seis primeras carreras, Augusto Fernández supo recomponerse para acabar sumando cuatro victorias y ocho podiums totales. Además, el piloto de KTM tan solo no ha puntuado en una carrera de las veinte carreras del año.

En una entrevista publicada en la propia web de MotoGP, Fernández reconocía que su próximo sueño es "el título de MotoGP".

"La presión estaba allí. Estaba muy asustado por todo. Acordamos que en la última parte de la tabla no pondría ninguna información. No era muy consciente de lo que hice. Pero los sueños se hacen realidad y lo logré", comentó Augusto sobre como vivió la última carrera de la temporada.

En relación a como ha sido todo el proceso hasta llegar a donde está hoy en día, el campeón del mundo ha explicado que "ha sido un camino largo y diferente. El camino desde Moto3 y el camino normal era muy caro y mi familia no podía permitírselo. Por eso me apunté a otras competiciones más baratas e intenté ganarlas y así tener la oportunidad de escalar hacia la siguiente. Y aquí, incluso en el Mundial, mis días fueron difíciles. En algunas ocasiones ni siquiera disfrutaba pilotando porque no me encontraba bien. En 2021 volví a mi mejor nivel, disfrutaba pilotando, disfrutaba los fines de semana".

"Soy el piloto que soy hoy en día también por esos años malos", declaró el de KTM.

"Creo que es mi mejor temporada de lejos. Con altos y bajos también. No ha sido el mejor inicio de temporada desde luego. Sentía que necesitaba demostrarme a mi mismo que era capaz. Honestamente, ni mi equipo, ni yo, ni nadie perdimos la fe en el campeonato", añadía Augusto Fernández.

Sobre el director y fundador de KTM, Aki Ajo, Fernández ha comentado como "Aki siempre me decía mientras estaba peleando, en esos momentos malos, en esa parte del año, por conseguir resultados y al final funcionó".

"Cometí un gran error en Australia, teniendo la oportunidad de prácticamente tenerlo hecho [el título mundial]. Después de esa carrera fu super difícil detectarlo. Fue difícil. Y evidentemente todo la carrera de Malasia fue aún más complicado porque veía como el título se alejaba de mí. Ogura estaba peleando por la victoria y yo solía pelear por la cuarta o quinta posición y no podía hacer nada", explicó así el mallorquín sobre las posibilidades que tenía a final de temporada para hacerse con el título mundial.

"Creo que se ha ido convirtiendo [Ai Ogura] en alguien más y más fuerte durante toda la temporada. Pero especialmente su constancia. Yo estaba ganando cuatro carreras pero el seguía ahí. Evidentemente su caída reabrió el título. Y yo sabía que en Valencia iba a ser fuerte", declaró Augusto sobre Ai Ogura, el que fue su principal rival en la lucha por el título de Moto2.

Sobre como vive el último fin de semana de Gran Premio en Valencia y a punto de lograr por fin el campeonato, Augusto trató "de tener las mismas conversaciones que tengo todos los domingos. Aki sabe como manejar esas situaciones. Me dijo que me confiaba en mí al 100%. Evidentemente estaba un poco más nervioso, lo sentía, pero traté de llevarlo normal, pero sí, no fue fácil".

"Dije ya está, soy campeón del mundo, pero cuando crucé la línea de meta, ver a todo mi equipo, mi familia, toda mi ciudad aquí. No era muy consciente de lo que había hecho pero es una sueño hecho realidad y realmente lo disfruté".

Para finalizar, el piloto mallorquín también habló sobre la que será su nueva etapa como piloto de la categoría reina. En la que compartirá equipo con Pol Espargaró y coincidirá en la escudería austriaca con Brad Binder y Jack Miller.

"La confianza que te da un título evidentemente es mucho mayor que la de no tener uno. Y ser piloto de MotoGP lo que cualquier piloto desea en su carrera. Creo que tengo un muy buen equipo. Pol como compañero de equipo, que cuenta con mucha experiencia. Con el KTM Team tenemos a Brad y a Jack también con mucha experiencia, así que estoy deseando aprender mucho de estos chicos", explicó el de KTM.

"Subo [a la categoría reina] sintiéndome preparado. Creo que estoy listo como piloto, como persona. Tenemos que empezar a trabajar. Ya hemos llegado, ya estamos aquí, pero ahora es el momento de intentar ser un piloto top también en MotoGP y algún día luchar por el título que es el próximo sueño", dijo Augusto Fernández para concluir.