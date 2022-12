Fabio Quartararo: "En varias carreras este año he salido a la pista así sin disfrutarlo"

Varios meses después Fabio ha sido entrevistado por SPEEDWEEK donde ha dicho que se siente " Yo contra el mundo", ya que quedar segundo en un Mundial donde todo se ha decidido en el último momento es difícil. Fabio ha dicho: "He estado descansando unos días. Ahora quiero entrenar para estar en plena forma para el Test de Sepang”.

Le preguntaron sobre si en algún momento de la temporada se sintió como David contra Goliat: "Ni los pilotos del equipo del cliente ni mi compañero de equipo eran competitivos, así que no tenía referencia, excepto yo mismo. Tuve que asumir que el límite de la bicicleta era el que había alcanzado".

Fabio ha sido muy competitivo en la primera mitad de la temporada pero después de Assen solo consiguió dos podios el mismo ha explicado: "Hasta el TT holandés no habíamos tenido ni una sola caída en una carrera. Por el incidente de Assen recibí una penalización por vuelta larga para Silverstone, lo que me pareció injusto. También cometimos un error con la elección de los neumáticos".



"Sí, fueron dos carreras desafortunadas, pero estas cosas pueden pasar. Sin embargo, fue en Misano donde me di cuenta de que nuestras posibilidades eran escasas. El año pasado logré alcanzar a Pecco por tres segundos y terminé justo detrás de él. Este año terminé quinto, cinco segundos por detrás, después de una carrera que me fue muy bien y en la que di el máximo. Y eso fue muy frustrante para mí porque di el 100 por ciento y estábamos muy atrasados.", señaló Fabio.

Ha hablado sobre como le afecto esto psicologicamente para el final de la temporada: " Bueno, no lo niego, desde mi punto de vista he rodado mejor este año que el año pasado, pero hubo momentos en los que me costó mucho lidiar con la realidad. No tanto por los resultados, más por mí, me subí a la moto con mucha menos ilusión que años anteriores. Puede que ni siquiera lo pienses conscientemente, pero subconscientemente lo sientes. No disfrutas de lo que estás haciendo y de esa manera inevitablemente no alcanzarás tu potencial. Ha habido varias carreras este año en las que he salido a la pista así sin disfrutarlo" .

Por último le han hablado sobre la capacidad que tiene Fabio de hacer una vuelta ultrarápida en modo clasificación y si esta temporada le ha faltado: " Los demás mejoraron mucho mientras cambiábamos la moto con el resultado de que en la calificación funcionó peor que antes. Renunciamos a nuestra ventaja sin obtener nada a cambio. Cuando miras cuánto han mejorado los demás en una vuelta desde 2019 en comparación con nuestro desempeño, es frustrante. Los demás han mejorado muchísimo, estamos al nivel de 2019 -o peor. Y hay tres años de por medio" .