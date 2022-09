Marc Márquez: "Estoy muy contento de volver a la pole, muy positiva para nosotros"

Tras pasar por cinco operaciones, y varias temporadas muy complicadas, el piloto del Repsol Honda, Marc Márquez, ha conseguido su 91 pole en MotoGP en el trazado de Motegi donde consiguió su ultima pole hace 1071 días.

Tanto el equipo como Marc atraviesan una situación complicada esta temporada, por ello esta pole es un gran triunfo para ellos y así lo ha expresado el de Cervera: “Estoy muy contento de volver a la pole, es solo una pole, pero en la situación que estamos y de la que venimos tanto yo como el equipo, esto son noticias muy positivas para nosotros. Necesitamos estos alicientes y este soplo de aire fresco tan necesario en el box”.

A su vez el ocho veces campeón del mundo asume que no está preparado para luchas por la victoria en carrera: “No considero que pueda luchar por el podio mañana, mañana volveremos a nuestro lugar natural ahora mismo. Por supuesto que me gustaría estar en cabeza luchando por el podio o en el top 5 pero no es el momento , o eso creo.”

“Siempre que tenga una pequeña oportunidad lo voy a intentar porque soy así. Mi carácter es el mismo que cuando llegué a MotoGP por primera vez, pero mañana será una carrera muy larga y dura”, afirma Marc. El equipo del Repsol Honda, afirma que desde el viernes sabee que le va a costar ser constante y atacar en todas las vueltas, aunque su carrera también dependerá de las condiciones climatológicas.

Con respecto al potencial de la moto el piloto asegura que tiene los mismos puntos débiles que tenían. “La sensación con la moto y los puntos débiles en la moto son los mismos, luego puedes pilotar de una forma o otra. En Misano me di cuenta de que seguíamos con las mismas debilidades y me quejé mucho a Honda. Aun así la moto tiene muchos puntos fuertes que hoy he sabido utilizar”, afirmaba el de Cervera.

Aunque todavía se encuentra recuperando la fuerza en su brazo tras las cinco operaciones, el piloto afirma que la última operación ha sido un éxito y que ya se ve capaz de hacer una vida normal. Aunque en su vida profesional el piloto todavía no se encuentra al 100% , cada vez se encuentra más cerca de su objetivo.

“En mojado era la primera vez que estaba pilotando como quería. El año pasado era competitivo, pero pilotaba de una forma extraña y no me sentía cómodo. Hoy confirmo que la posición del brazo era perfecta y he podido pilotar como quería”, consolida Marc.

Ha querido destacar que para él es más fácil pilotar en mojado en estos momentos “Puedo pilotar mejor en mojado porque el esfuerzo en los músculos es menor y eso ha hecho que la posición del brazo haya sido la correcta. En mojado es más fácil exprimir los puntos fuertes de la Honda, en seco todo se complica”.

Tambien ha querido agradecer a todos los que han estado y estan a su lado ayudandole y apoyandole en esta dura recuperación. Así como a su equipo , asegurando que aunque no se obtienen los resultados que desean el equipo esta trabajando muy duro para ello.