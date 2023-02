La Fórmula 1 rechaza el nuevo código ético de la FIA

La guerra actual en la Fórmula 1 sigue abierta y no parece tener fin, o al menos no a corto plazo. La decisión de la FIA de reducir al máximo las expresiones públicas de los pilotos en cualquier competición en la que participen causa un gran revuelo en el que varios pilotos se han visto molestos, hasta el punto que pilotos como Verstappen o Hamilton se han posicionado en contra.

No obstante, ha sido el presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien muestra su apoyo total a los pilotos de la competición dejando entrever en sus declaraciones que no son en absoluto partidarios de dicho veto impuesto por parte del organismo internacional.

En unas declaraciones al medio The Guardian, Stefano expone las razones por las que está en contra de imponer dicho código ético desde la temporada 2023, en el que se prohíbe, entre otros, “la realización y exhibición general de declaraciones políticas, religiosas o personales que violen notablemente el principio general de la neutralidad de la competición”.

En presidente de la Fórmula 1 comenta sobre esto que “tener una plataforma para decir lo que quieran de manera correcta es lo mejor. Tenemos una gran oportunidad debido a la posición de nuestro deporte, que cada vez es más global y multicultural” comenta el presidente de la categoría en dicho medio.

“Hablamos de un total de 20 pilotos, diez equipos y múltiples patrocinadores, que tendrán sus ideas y puntos de vista diferente sobre el mismo tema. No podemos decir que uno está en lo correcto y el otro en lo erróneo, así que hay que otorgarles una plataforma para discutir de manera abierta” añade.

Los pilotos se suman a las críticas

El presidente de la categoría no ha sido el único en pronunciarse al respecto, ya que pilotos de la talla de Lewis Hamilton, Max Verstappen o Sebastian Vettel se posicionaron en contra y no coinciden en el pensamiento.

“Esta prohibición no es necesaria porque te impide dar tu opinión, y creo que deberíamos poder hablar libremente” comenta el piloto neerlandés. “Como dije, algunas personas podrían hablar más sobre algunos aspectos, pero esta imposición es redundante a mi modo de ver” explica.

Lewis fue incluso más allá, asegurando en su momento que “si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo este tiempo, no correré más” argumentaba el piloto de Stevenage dejando clara su postura.