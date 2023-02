Pecco Bagnaia, preparado para la lucha

Pecco Bagnaia, con el número 1 a sus espaldas, finaliza los test de Sepang con la puesta a punto de su moto de cara al inicio de la temporada.

El vigente Campeón del Mundo en la Categoría Reina no ha podido comenzar de mejor forma la pretemporada. Pecco Bagnaia finalizó la combinada con la Desmosedici GP23 en la segunda posición, justo por detrás de su compañero de escudería y amigo, Luca Marini. Ambos pilotos fueron los únicos en bajar hasta el 1:58 en los últimos compases de la sesión.

Bagnaia llegaba a Sepang para disputar su segundo test de Pretemporada con un pequeño cambio. El italiano pudo lucir por primera vez el #1 en su moto y demostrar que las actuaciones que pudimos ver la pasada temporada que le llevaron a convertirse en Campeón podrían repetirse en esta temporada. En sus declaraciones a la web oficial de MotoGP, Bagnaia afirmó estar contento y orgulloso del trabajo realizado durante las tres intensas jornadas en el trazado malayo: “Después de la pausa para comer hemos dado un enorme paso adelante que ha resuelto el problema que venía teniendo y que nos ha puesto al mismo nivel de 2022”. Un cambio en la electrónica que les permitiría seguir demostrando su superioridad.

Este cambio en la moto le permitiría obtener uno de los mejores tiempos de la jornada, 1:57:969, y al mismo tiempo su mejor registro. El de Ducati lograría sacarse el tiempo en los últimos minutos del test tras 8 horas rodando. Mentalizarse en la temporada y en las próximas clasificaciones a las que tendrá que enfrentarse le permitieron lograr dicho tiempo, según ha explicado a MotoGP: "Al final de la jornada me concentré en hacer dos time-attack, como si fuera una calificación, y me he encontrado bien. Los dos primeros time-attack de los test son siempre complicados, porque te falta en la cabeza la velocidad necesaria para una vuelta así, pero estoy muy contento con el resultado y haber bajado a 1:58”.

Pecco Bagnaia concentrado antes del comienzo de los test en Sepang / Fuente: Ducati Corse

Pese a que estos tiempos no sorprendieron a la marca, si lo hicieron a sus máximos rivales, como Aleix Espargaró o Fabio Quartararo. El piloto de Aprilia sería el primero en afirmar que Ducati está un paso por delante del resto.

El propio Bagnaia compartiría su opinión para explicar los cambios entre las dos motos: “La moto es muy competitiva y durante dos años lo será. Y la nueva moto la hemos puesto a punto y dábamos miedo en velocidad, porque éramos siempre los más rápidos en recta. Estoy muy contento. Falta un poco de manejabilidad en la GP23 comparada con la GP22, porque es un poco nerviosa, pero quiero continuar desarrollándola”.

Como favorito en la lucha por el título, el italiano se encuentra en un buenísimo estado de forma que junto al gran desarrollo de la Ducati le permitirán rebatir el título con unas mejores sensaciones: “Tenemos el nivel justo para empezar el año, aunque luego durante la temporada se mejorará. El objetivo aquí era llegar al mismo potencial y nivel que teníamos con la moto de 2022 y lo hemos logrado. Está todo el mundo satisfecho”.

Sin embargo, no todo será un camino de rosas. Al lado del box, Bagnaia tendrá que pelear con el rookie de la pasada temporada y compañero de equipo Enea Bastianini. Del mismo modo, lo hará con el resto de pilotos de marca, quienes finalizaron entre los 10 primeros. Tras ellos, la Honda de Marc Márquez, aún en proceso de volver a ser la moto competitiva que fueron en tiempos anteriores, y la Yamaha de Fabio Quartararo, que pese a las mejoras en la velocidad punta no ha solucionado todos sus problemas. No podemos tampoco dejar de lado el estado de los pilotos de Aprilia. Tanto Aleix Espargaró como Maverick Viñales serán capaces de nuevo de luchar por el título. La adaptación de Viñales al equipo parece haberse completado, solo faltan que los resultados lleguen y que el trabajo en equipo del que hablan les permita estar al frente.

No obstante, tendremos que esperar hasta el último test de la pretemporada que tendrá lugar en el Autódromo Internacional Do Algarve, apenas unos días antes del inicio de la lucha por el Campeonato.