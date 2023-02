Quartararo y Yamaha: perdidos en el abismo

Yamaha y Fabio Quartararo continúan trabajando en la moto 2023, sin llegar a resolver los problemas de la pasada temporada y lejos de los tiempos de Ducati.

Las sensaciones durante la pretemporada no están siendo las que Fabio Quartararo y el equipo de Yamaha esperaban. El entusiasmo por comenzar esta temporada 2023 con buenos avances y el necesario desarrollo de la moto que le permitan lograr su segundo título parecen esfumarse. El Diablo finalizó la última jornada en Sepang en la 19º posición, y 17º en la combinada, a más de un segundo del piloto de Ducati, Luca Marini.

El dominio de las Ducati no han opacado el gran problema de Yamaha. La llegada del parón invernal parecía ser el momento perfecto para corregir los diversos problemas con los que tuvieron que lidiar la pasada temporada. Sin embargo, este cambio no ha llegado del todo. Con respecto a la velocidad punta, la Yamaha ha mejorado notablemente, pero al mismo tiempo, parece haber perdido rendimiento en curva. Durante estas jornadas en Sepang, el sector 3 ha sido el más complicado, ya que era el que más tiempo perdía Quartararo, como piloto referencia del equipo japonés.

Fabio durante la jornada 3 de test. Foto: Yamaha MotoGP.

Tras la acción en pista, Fabio habló sobre la situación a los medios allí presentes. En una entrevista con la web oficial de MotoGP, el Diablo analizó todo lo ocurrido. El francés está contento con el motor y con las diversas novedades que ha llevado Yamaha, pero no lo está del todo con el resto de la moto. Pese a haber realizado unas buenas jornadas durante el test de pretemporada, el Diablo no se ha mostrado del todo convencido por el rendimiento que podrán dar de cara al inicio de la temporada: “Es una mezcla de sentimientos, estoy contento con la velocidad punta, porque es algo que llevo pidiendo mucho tiempo. Y también teníamos muchas cosas que probar, algo que me deja contento, porque era lo que habíamos pedido”.

La mayor frustración, tanto para él como para el equipo japonés, es no conocer en profundidad cuál es el epicentro del problema: “No tenemos idea de por qué estamos tan lejos, tratamos el time-attack y es el gran problema, ahora creemos que debemos de hacer un cambio de cara a Portimao”.

El tema de los neumáticos es otro de los puntos a tratar. Con la entrada del nuevo formato con las sprint race complica la situación del equipo, que al poner neumáticos nuevos tienen problemas para ponerlos a punto: “Las sensaciones no han sido demasiado buenas. Sí lo han sido en algunas áreas, y con neumático usado estoy muy contento, porque con 22 vueltas en el neumático he conseguido hacer un 2:00. Pero al poner neumático nuevo ha sido una pesadilla. Tenemos que averiguar por qué con neumático nuevo no somos capaces de dar un paso y sabemos que eso es lo más importante ahora. Habrá clasificaciones y carreras al sprint, y ahora mismo no somos capaces de dar un paso adelante. El año pasado también sufrí aquí en la clasificación, pero no es la razón por la que estamos un segundo por detrás. Espero que en Portimao encontremos la solución”.

A la incertidumbre por los problemas se une la gran distancia con las Ducati. Durante los test pudimos comprobar su gran superioridad. No solo el número de motos en pista, sino el gran momento en el que se encuentran tras lograr el campeonato la pasada temporada con Pecco Bagnaia y convertirse en la moto referencia, incluso los sábados, logrando la mayor parte de las pole position disputadas y las primeras filas. La clasificación toma este año más fuerza que nunca con el nuevo sistema de carreras, por lo que Yamaha y Quartararo tendrán que trabajar por no sufrir para entrar y colocarse entre las dos primeras filas: “Si no miro las pantallas y el tiempo, la sensación es que he rodado en 1:58 bajo, pero luego miro los tiempos y he hecho un 1:59. No sé qué está pasando y ése es el principal problema y el mayor interrogante. Siento que cada año perdemos más en clasificación. En 2019, en mi primer año, hice muchas pole positions, y luego hemos ido cayendo y cayendo… y ahora es imposible. Pero lo peor es que no sabemos por qué”.

En sus declaraciones, y al igual que en otras temporadas con los diversos problemas que conllevan, Quartararo ha sido franco en que esta situación no puede continuar si quieren ganar: “Tenemos que mejorar mucho. Cuando estaba rodando en 2:00 bajo con 18, 19, 20, 21 vueltas en el neumático, estaba siendo más rápido que en mi mejor vuelta en carrera, así que puedo estar contento porque esa condición es totalmente diferente a la del fin de semana de carrera. Pero tan pronto como hemos puesto neumáticos nuevos, las sensaciones bajan. Y esto es algo que tenemos que averiguar, porque ahora para poder luchar por las victorias, el 80% depende de estar delante en las 'qualys'”.

Junto a estas dudas, se une la de probar un nuevo carenado. Durante este test en Sepang no llegaron a probarlo, ya que prefirieron centrarse en otros temas como la electrónica y el motor. De este modo, lo dejan como novedad para los próximos test de Portimao: “Ayer probamos los dos. Tenemos que volver a confirmar en Portimao, pero hasta ahora quizá lo que siento es un poco más de giro en las curvas lentas, pero no estoy del todo seguro. Hoy nos hemos centrado mucho en la electrónica y en el motor. Es algo que tenemos que reconfirmar en Portimao”.

El francés sigue sin contar con el apoyo de su compañero de equipo, Franco Morbidelli, quien terminó los test en la vigésima posición. El italiano sigue en proceso de adaptarse a la Yamaha oficial, aunque espera que este 2023 sea su año de confirmación para obtener buenos resultados.

Para estas jornadas tendremos que esperar hasta el sábado 11 de marzo y el domingo 12 de marzo. Estas dos jornadas de pruebas, al igual que ocurrió en el Shakedown de Sepang, contarán con la participación de las seis fábricas de la parrilla (contando a GasGas) y tendrán una duración 8 horas y 15 minutos cada una. En ellas, los pilotos y equipos podrán poner a punto sus motos de cara al inicio de la temporada que dará comienzo en el mismo trazado, Autódromo Internacional Do Algarve.