Dani Pedrosa se postula por Ducati y muestra en DAZN sus aspirantes para alzarse con la corona en 2023

Dani Pedrosa está formando parte de todas las portadas estas últimas semanas. Como piloto probador de KTM realizará un ‘wild card’ en el Gran Premio de Jerez; y frente a a esa labor, el catalán ha sido confirmado como comentarista de DAZN para este 2023 y se une así a la conjunto de ex pilotos que ya estaban en el equipo como Jorge Lorenzo o Àlex Crivillé. A razón de dicha referencia, Pedrosa ha sido estrella en el canal de Twitch de DAZN. El catalán ha explicado sus ideas de cara a la nueva temporada en MotoGP, así como su propósito de disfrutar su etapa como comentarista.

"A lo largo de mi carrera he podido competir contra algunos de los mejores pilotos y conocer de primera mano las sensaciones que se viven sobre la moto en un circuito. Compartir ahora micrófonos con leyendas como Jorge Lorenzo, Àlex Crivillé y Carlos Checa supone una oportunidad inigualable para profundizar en el análisis del campeonato y acercar MotoGP a los fans a través de nuestra experiencia", asegura Pedrosa.

Cambiar la katana por un micro. La pista por la cabina. Las curvas por las palabras.



"Afronto el reto con ilusión, que es lo más importante. Aunque las carreras nunca las he comentado, pero cuando competía, veía las carreras de Moto3 o Moto2 con los mecánicos o algunos amigos en el circuito e iba comentándolas, no del mismo modo, pero siempre vas fijándote en cosas que van pasando, en cosas que pueden pasar, quién está más fuerte, quién no", continuaba señalando Dani en el canal de Twitch de DAZN.

Partiendo de la plataforma de que, para Pedrosa, Ducati sigue siendo la moto ganadora , el hecho de ser una temporada muy extensa hace que pueda pasar cualquier cosa. Además, en Sepang las desigualdades fueron mínimas: "Del primero al veinte había tan solo ocho décimas. Si tienes un mal día estás muy abajo; y al haber tantas carreras… pueden pasar muchas cosas. Si te pierdes una carrera por lesión, tal y como está el calendario, puedes perder muchos puntos".

DANI PEDROSA Y SU PRONÓSTICO PARA KTM EN EL MUNDIAL DE MOTOGP 2023

Ahondando en otras fábricas, Pedrosa destaca la suya. En KTM, apunta, estar en un proceso de adaptación donde hay muchas caras nuevas: «Tenemos a Miller que se está adaptando; a Binder que quiere probar nuevas ideas. Ambos están probando alternativas para ver su pueden dar un paso adelante. Hay que ver si estamos tras Ducati o Aprilia, junto con Yamaha, que dejó algunas dudas. La primera carrera, en Portimao, al ser un circuito difícil… Es más difícil que todo dependa de la moto, sino del piloto».

Dani Pedrosa, sobre las carreras al sprint en MotoGP: "Para pilotos como Márquez o Martín este formato puede encajar".

La carrera al ‘sprint’ será primicia en este 2023, por lo que Pedrosa y KTM trabajan vigorosamente para optimizar las clasificaciones. «Salir atrás te condiciona mucho. Los adelantamientos se han vuelto muy difíciles. Si tienes una carrera larga aún puedes remontar; pero este año, salir delante, es vital. Uno de los puntos que hemos trabajado es tener mejor sensaciones con neumáticos nuevos para hacer un buen tiempo», detalla Pedrosa; que reconoce preferir la etapa donde la aerodinámica no era tan importante en MotoGP: «La tecnología es difícil de parar. Es todo prueba-error, pero en los próximos años habrá más cambios».

También se atreve a apostar por varios pilotos de cara a la lucha por el Mundial: "Uno de los que vi mejor en el test de Sepang fue a Jorge Martín. Luego Pecco Bagnaia, por el actual campeón, que solo con no fallar ya lo hará mejor que la temporada pasada; y Enea Bastianini, que querrá demostrar su valía y no se arrugará por estar en el mismo equipo que Bagnaia". Por último, analiza su ‘wild card’ en Jerez: "Tengo que intentar estar un poco más entrenado para ese tipo de exigencia, para recuperarme rápido entre sesiones. Y luego está el aspecto mental, cuando compites, quieras que no estás en una dinámica un poco más agresiva y cuando no, estás en una situación un poco más relajada", concluye diciendo.