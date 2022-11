Pecco Bagnaia : "Si pones todo de ti mismo dentro de tu sueño, lo puedes conseguir"

El pasado domingo Pecco Bagnaia, alcanzaba la cima del campeonato proclamándose campeón del mundo de MotoGP.

Tras un año intenso y duro luchando con Fabio Quartararo, el italiano llegaba a Valencia con un colchón de 23 puntos sobre Fabio. Y a pesar de que el francés lucho por conseguir mantener la corona, finalmente Pecco consiguió el título.

Para Bagnaia ha sido un mundial muy especial y así lo reflejaba ante los micrófonos de DAZN, pero también para Ducati quienes después de 14 años conseguían de nuevo ganar un título. Así como para Italia, que no veía ganar a uno de los suyos desde que Valentino Rossi ganó en 2009.

En la entrevista que le realizaron después de la carrera el piloto recalcaba que había sido una temporada muy complicada, sobre todo después del GP de Alemania en el cual tuvo que abandonar. Pero el italiano no se rindió y consiguió resurgir y ganar cuatro carreras consecutivas.

"Las dos horas después de Sachsenring pensaba que no iba a poder hacerlo porque era muy difícil, pero eso me ayudó para darme fuerza, para llegar a mejorar", explicó el de Ducati.

La carrera de Valencia fue una muestra de superación para el piloto ya que tras un choque con Quartararo perdía una de sus aletas y esto hizo que su carrera se complicase. "Ha sido la carrera más difícil del año, porque iba sin aletas, pero al final hemos conseguido lo que buscaba. Es un buen día, estoy contento", comentaba.

El italiano aseguraba que tras perder su aleta no podía dar mas en las curvas de derechas y esto hizo que se quedase atrás. Así mismo también recalcaba que la carrera había sido difícil al igual que su temporada pero que a pesar de ello lo habían conseguido. “No ha sido fácil, pero al final pienso que no ha sido nunca fácil la temporada y también hoy ha sido difícil. Hoy tenemos que estar orgullosos de todo esto", continuaba.

"Al final analicé por qué me caía, por qué hacía errores y eso me ayudó mucho". Así como también le ayudó el apoyo de su gente y que confiaran en él. La confianza en si mismo fue un punto clave para que Bagnaia sea el actual campeón de MotoGP. "Tener la confianza de que puedo hacerlo me ha ayudado mucho a crecer, a entender cómo hacerlo. Si crees, si lo quieres y si pones todo de ti mismo dentro de tu sueño, lo puedes conseguir", añade.

El campeón de la categoría reina dio las gracias a toda la gente que le ha apoyado y ayudado a lo largo del año y desde que empezó su carrera deportiva. Pero en especial quiso agradecer a Valentino Rossi.

El heptacampeón de MotoGP fue el mentor de Pecco durante sus primeros años en el mundial, cuando formaba parte de la VR46 Riders Academy y desde entonces tiene una bonita relación con Valentino, quien no dudo en aconsejarle para el gran premio de Valencia. "Tengo que darle las gracias a Valentino, es el número 1", dijo Pecco.

Y no fue al único que quiso agradecerle, el piloto italiano quiso agradecer a Emilio Alzamora su confianza en él cuando llegó a la escuela española. "La primera vez que vine a Valencia fue en 2010 y pienso que la escuela española del CEV me ha ayudado mucho para llegar. Emilio (Alzamora), que me ayudó mucho en estas primeras experiencias, me ayudó a entender el trabajo para estar en un equipo formado para formar campeones. Tengo que darle las gracias a él, a la Academy, que me acogió en un momento muy difícil", afianzaba.

Pero por su puesto su mayor agradecimiento fue para Ducati, quienes le brindaron todas las facilidades para conseguir su primer titulo en MotoGP. "Tengo que dar las gracias a Ducati, que ha creído muchísimo en mí, también cuando las cosas iban mal en 2019 y 2020. Me han dado todo su apoyo para llegar hasta aquí donde estamos ahora".

"Hemos ganado siete carreras en MotoGP y pensar que somos campeones del mundo de MotoGP con Ducati es algo muy grande", concluyó.