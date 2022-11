Gigi Dall'Igna: "Faltaba Bagnaia para ganar el título

Gigi Dall'Igna tras ponerse la peluca roja en la celebración del gran mérito del Campeonato de Ducati en 2022 confiesa seguir sin creerse lo sucedido "Ayer fue una emoción increíble pero no me di cuenta de todo. Cuando desperté miré los vídeos de la carrera, las últimas vueltas y leí algunos artículos, me emocioné aún más", admitía en una entrevista exclusiva para GPOne.

El director vivió la carrera en directo con "Miedo de que por el contacto con Quartararo la moto de Pecco se hubiera estropeado hasta el punto de no permitirle terminas 14º".

También se "mojó" en la pregunta en la que se comparaba lo que tenía Bagnaia respecto a Lorenzo y Dovizioso: "Pecco es un ganador en serie, incluso más que los otros dos. Es un piloto increíble que nos dará muchas satisfacciones si suaviza algunos puntos, será estratosférico".

Foto celebración. Fuente: Ducati Corse.

Gigi vio el potencial de Francesco cuando competía en Moto3 con la Mahindra: "No era la mejor moto y siempre ganaba o lo intentaba. La mayoría de los pilotos se deprimen en esos momentos, en cambio los que aunque sea con una moto inferior lo intentan y los consiguen, como Lorenzo, son los que pueden competir por los títulos".

Respecto a otros de "sus pilotos" como Bastianini, Martín y Bezzecchi admite no mostrar miedo a que se los roben como pasó con los técnicos, tal y como se le pregunta: "Es parte del mercado laboral. También tenemos una estrategia diferente sobre los técnicos, preferimos construirlos en casa. Puede pasar que te los roben furtivamente pero no hay nada que podamos hacer al respecto".

Sobre el posible título en SBK, con Álvaro Bautista, asegura viajar a Mandalika "Después de los test en Valencia iré a Mandalika. Sé el esfuerzo que hace toda la gente que trabaja para mí, pilotos incluidos, y no ir a una carrera tan importante me parecería una falta de respeto hacia ellos y es justo que yo esté ahí". En cuanto a la petición del de Talavera de la reina de pilotar la GP22 de Pecco Bagnaia se muestra flexible: "Siempre tratamos de cumplir los deseos de los pilotos cuando podemos".