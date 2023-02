Sainz: "Los coches de esta temporada no son muy diferentes del curso pasado"

Tras el cambio de reglamento que se instauró la temporada pasado dejamos atrás el dominio de Mercedes y pudimos ver a un Red Bull arrasador junto con Ferrari que resurgía. Vivimos la primera victoria en Silverstone de Carlos Sainz entre otras de Leclerc.

El 14 de febrero, Ferrari presentó su coche para la nueva temporada y en ella Carlos dijo que no habían hecho tantos cambios en el nuevo coche: "No, no va a haber grandes diferencias en estos coches. Para mí, son solo una evolución del curso pasado, aunque con todas las cosas que quieres mejorar en comparación con el vehículo de esa temporada".

"Es cierto que elevar el suelo en esta parte de los coches tiene el efecto de hacer que sea más lento, pero todo el mundo ha trabajado duro durante el invierno para mejorar o para recuperar esa pérdida que te provoca el suelo. También es cierto que las reglas son muy restrictivas, por lo que no permite a los ingenieros una gran cantidad de trabajo que hacer en los coches", ha dicho el piloto español.

"Sin embargo, el monoplaza en el simulador, se nota parecido al del año pasado. Ya en la pista, aunque haya dado una vuelta y media, dos vueltas apretando, parece muy similar, así que no espero grandes diferencias en el pilotaje o las sensaciones del coche", explicó el madrileño.

Carlos tiene hambre de ganar y espera que este año tenga más confianza en su coche: "Seguro que hay cosas en las que quiero mejorar. Por poner un ejemplo, el año pasado, la regularidad era uno de mis puntos fuertes como piloto, y sea cual sea la razón, no llevaba el coche con feeling o comodidad".

"Ciertas cosas que estoy dispuesto a cambiar después de unos años en los que siento que he dado muy buenos pasos en mi carrera en la Fórmula 1, pero si quieres hacer otros, tienes que seguir retándote a ti mismo, y yo me he retado a hacerlos. Obviamente no los haré públicos ni daré detalles sobre ellos porque todo es muy personal en la mente de los pilotos y en el equipo".

"Mis ingenieros los conocen. La gente que me rodea los sabe, he sido bastante abierto al respecto y estoy trabajando en ellos, así que veremos cómo va", Carlos principalmente quiere mejorar el quinto puesto que consiguió en la pasada temporada a pesar de poder sumar su primer título.