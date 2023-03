Argentina, el país que vio ganar a Aleix Espargaró

Argentina acoge un año más un Gran Premio en el que Aleix Espargaró espera repetir resultado y que se produzca un cambio de seguridad para impedir que otros sufran un accidente como el de su hermano Pol en Portugal.

La segunda cita del calendario en Argentina será especial para Aleix Espargaró. Pese a que el piloto de Aprilia oficial ha admitido no sentirse diferente de cara a la disputa del nuevo Gran Premio, ha confesado su relación especial con el trazado de Las Termas de Río Hondo, y es que el pasado año Aleix logró en dicho trazado uno de sus sueños más esperados. El catalán se llevó la victoria en el Gran Premio de Argentina el pasado 3 de abril de 2022. Desde entonces, la marca italiana ha ido en ascenso, logrando incluso a estar entre los favoritos en la lucha por el Campeonato. Esta temporada 2023 no la pudieron empezar de una mejor forma con el podio de Maverick Viñales en Portugal.

En cuanto a la acción en la pista argentina y ante una afición apasionada por la vuelta de la Competición de Motor, Espargaró ha explicado durante las diferentes coberturas con la prensa no sentirse diferente: "La verdad es que no. También pensé que la sensación sería especial, pero al final estoy relajado. Intentaré disfrutarlo, no por mi victoria del año pasado, sino porque siempre disfruto conduciendo en esta pista. También estuve cerca de la pole aquí con Suzuki”.

Los recuerdos son clave para afrontar un nuevo fin de semana de carreras en el que espera mejorar la novena posición lograda en Portugal y luchar por los primeros puestos en las dos carreras a disputar. “Fui muy rápido en Portimão. Conduje la vuelta más rápida de la carrera el domingo. Eso significa que tengo la velocidad. La moto es un poco mejor que el año pasado, pero muy similar. Creo que estoy en la lucha por la victoria. Por supuesto que ese es el objetivo", ha explicado Aleix Espargaró a los periodistas presentes en la rueda de prensa del jueves.

En Argentina, el Mundial volverá a ser testigo del nuevo formato establecido en este 2023 en el que se disputará una carrera al sprint en la jornada del sábado y la carrera oficial el domingo. Ante la primera experiencia en Portugal, Aleix Espargaró ha sido honesto al confesar que las condiciones climatológicas no serán las mismas en el trazado sudamericano, por lo que el trabajo en pista será constante: "Esperaba un viernes un poco más relajado que en Portimão, pero carajo, no será fácil según el parte meteorológico. Pero nunca se sabe, debería haber llovido el jueves también, pero al final no fue así. Si llueve, será difícil, sí".

Pese a los pronósticos, Espargaró mantiene su positividad a la hora de disputar un fin de semana de carreras en un trazado que le gusta, y que no se le da nada mal: "Cada vez que estoy aquí, me divierto. Eso me hace el más feliz. Porque divertirse con una moto es la mejor sensación del mundo. Después de eso, puedes ganar o terminar quinto, pero cuando te diviertes, siempre es genial".

En cuanto al estado de la pista, el piloto de Aprilia pudo hacerse una idea durante su vuelta al circuito tradicional en bicicleta, en la que no notó problema alguno: “La pista no da mala impresión. En pistas no hay desgaste de neumáticos, cero, pero tampoco está sucio. Entonces se ve bien, pero luego tienes que salir a la pista con la bicicleta y ver cómo es".

En sus declaraciones, también tuvo palabras para su hermano Pol Espargaró, quien sufrió un grave accidente en Portugal y se perderá varias carreras al sufrir contusión en pulmones, fractura de mandíbula y vértebras. Antes de su llegada al circuito, Aleix visitó a su hermano Pol en el hospital de Barcelona, en el que ha sido intervenido quirúrgicamente de la mandíbula. “Pol está mejor”, confesaba Aleix.

Ya lo sabíais, pero por si a caso, mi hermano es el puto jefe, más fuerte y valiente que Hulk! 💪💙 pic.twitter.com/d6jK0rQcuu — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) March 27, 2023

“Por supuesto que tuvo un gran accidente. Después de hablar mucho con los médicos y con él estos días, veo que tuvo mucha suerte. Uno solo puede imaginar el impacto en su cabeza, incluso usando uno de los mejores cascos del paddock... Tuvo mucha suerte porque el fondo de grava no era nada bueno. Después de cuatro años de presionarnos, ocurrió un desagradable accidente. Además, no había vallas aéreas adjuntas. Al final del día tuvimos suerte. Con suerte, Pol volverá a competir con nosotros poco después de este accidente masivo".

Últimas de las fotografías compartidas por el piloto catalán junto a su hermano Pol Espargaró antes de su grave accidente / Fuente: Aleix Espargaró Twitter

Ante las preguntas sobre los posibles cambios en la grava de los circuitos y los elementos de seguridad, Espargaró dejó claro la suerte que tuvo su hermano, y que estas modificaciones no están en sus manos, sino que es Dirección de Carrera y DORNA quienes deben de actuar: “La caída podría haber sido mucho peor, con la velocidad que Pol acumuló en la trampa de grava y el impacto, increíble... Tiene toda la mandíbula rota, desde la boca hasta la oreja. Ni siquiera podía oír porque la mandíbula estaba presionando la oreja. Solo puedes imaginar qué fuerza era esa. Esto es inaceptable. Un conductor no puede chocar contra una pared así, es totalmente inaceptable. Espero y creo que aprenderemos de esto”.