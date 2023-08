Previa Gran Premio de Austria MotoGP 2023

Después de una semana de descanso, MotoGP vuelve a la acción. Tras la increíble victoria de Aleix Espargaró en Silverstone, el mundial de motociclismo se desplaza a Austria. En el Red Bull Ring se disputará, entre el 18 y el 20 de agosto, el décimo evento de la temporada 2023.

El trazado austriaco es ya uno de los fijos del mundial desde su retorno en el año 2016. Antes denominado A1 Ring. Es uno de los pocos circuitos donde Marc aún no ha conseguido la victoria.

Con sus 4,32 km se trata de uno de los trazados más cortos del calendario de MotoGP, cuenta con 11 curvas, 8 de derechas y 3 de izquierdas. La pista fue modificada en 2022 para hacer una chicane entre las curvas 1 y 3 con el fin de evitar que las motos lleguen a tanta velocidad en ese preciso punto, en el que en el 2020 se vivió un accidente temeroso.

Madera de líder

Bagnaia ha estado demostrando en las últimas carreras su candidatura ha volver a ganar el título. Si no lucha por la victoria, se asegura quedarse en el mejor puesto posible y hasta el momento le ha salido bien, pues sus rivales directos han acabado por detrás o incluso fuera de combate. No obstante, tendrá que vigilar a un Aleix Espargaró que viene de ganar y a un Brad Binder que está demostrando tener un gran ritmo con su KTM.

El trazado de Spielberg es territorio Ducati y, a priori, Pecco Bagnaia parte como indiscutible favorito para lograr la que sería su quinta victoria de la temporada. El año pasado ya ganó en este escenario y este año llega a esta segunda cita de agosto como indiscutible líder del certamen.

El italiano, concluyó en segunda posición el pasado GP de Gran Bretaña, se aprovechó de los errores de Jorge Martín y Marco Bezzecchi para sacar más ventaja en la general de pilotos. Por el momento, Martín está a 41 puntos del vigente campeón de la clase reina y Bezzecchi a 47.

Aprilia y KTM buscan plantar cara

Tras la victoria de Aleix Espargaró en Silverstone, habrá que ver si Aprilia es capaz de plantar rivalidad en una pista favorable a las Ducati. Y también hay que echar un ojo a las KTM. Ambas marcas se presentan como la resistencia frente a la estructura de Panigale.

La mala racha de Marc Márquez

Uno de los puntos más interesantes es el que Marc Márquez no ha conseguido terminar ni una sola carrera en lo que va de año. Su mala racha parece no tener fin. La crisis que pasa la marca del ala dorada lo tiene hundido. En Silverstone sufrió una nueva caída y ya van 15 en total. Esto hace presenciar que Austria tampoco le será favorable además es un circuito que no es uno de sus favoritos.

Por otro lado, cabe destacar que Álex Rins seguirá de baja en el LCR. El piloto catalán se lesionó de gravedad en Mugello y sigue sin estar listo para ponerse de nuevo al manillar de la Honda. La estructura satélite del fabricante japonés le sustituirá, una vez más, por Iker Lecuona.

Horarios de MotoGP Austria 2023

Viernes 18 de Agosto:

- 10:45 / 11:30 Free Practice 1

- 15:00/16:00 Practice

Sábado 19 de Agosto:

- 10:10/10:40 Free Practice 2

- 10:50/11:05 Q1

- 11:15/11:30 Q2

- 15:00 Sprint

Domingo 20 de Agosto:

- 09:45 / 09:55 Warm - Up

- 14:00 Race