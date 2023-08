Motorland podría ampliar su contrato en la rotación ibérica

Manuel Blasco, como máximo representante de Motorland Aragón, responde en primicia en una entrevista para la Comarca las dudas y cambios en torno al futuro del trazado.

En pleno desarrollo de la temporada 2023, el campeonato de MotoGP afronta nuevas negociaciones entorno a la rotación ibérica planificada para los próximos años. Pese a que no hay novedades dadas sobre la situación por parte de Carmelo Ezpeleta y de Dorna, los circuitos españoles se preparan para ofrecer al campeonato diversas perspectivas de elección.

En el caso de la situación en la que el Circuito de Motorland Aragón podría verse en las próximas temporadas, su recién elegido presidente y consejero de Turismo de Alcañiz, Manuel Blasco, ha ofrecido una entrevista para el periódico la Comarca en la que tratar todos los puntos posibles sobre dicha situación.

Blasco cuenta con un largo historial al frente de los diversos puestos políticos en la comunidad aragonesa. Desde concejal, pasando por alcalde de Teruel y finalizando por diputado y senador de manos del Partido Popular. En estos momento, asume la presidencia de la Ciudad del Motor al ser por primera vez recaída en la consejería de Turismo como consecuencia de "su importancia para el turismo y su condición de turolense".

Un nuevo proyecto de futuro

Ante el papel que para Blasco debe jugar el circuito, el turolense confiesa que el proyecto planificado está perfectamente diseñado y que tiene el completo apoyo del Gobierno de Aragón: "De mi departamento también dependerá el Fondo de Inversiones de Teruel y Motorland es ejemplo de uno de sus grandes proyectos que generan actividad económica en su territorio. MotoGP deja también un impacto más allá del Bajo Aragón pero Motorland no es solo es una semana al año, cuenta con un calendario de competiciones y empresas que alquilan el complejo para realizar pruebas. Ahora debemos lograr que todavía vengan más".

Entre los cambios a introducir en Motorland, pese a llevar poco tiempo en el puesto, Blasco confiesa que serán numerosas y que en todo momento el Ayuntamiento contará con su ayuda: "Tenemos que intentar atraer más pruebas para que la ocupación del circuito sea mayor y, sobre todo, se incrementen las reservas hoteleras en cantidad y calidad. Nos interesa el turismo que deja dinero, no voy a trabajar por el turismo de botellón. Alcañiz debe convertirse en la ciudad del motor por excelencia y para ello también me gustaría que se recupere AutoClassic, una feria que hace 10 años competía con Madrid y Barcelona".

A la pregunta de si van a buscar más competiciones, confiesa que es una declaración de intenciones: "No me he podido reunir todavía con el gerente de Motorland pero hemos hablado y me ha facilitado información y el contrato firmado por Arturo Aliaga con Dorna. Si es posible la próxima semana celebraremos una reunión de trabajo en el circuito y quiero escuchar también a las instituciones de Alcañiz. Me gustaría asistir mañana a la European Le Mans Series pero no sé si podré porque tengo un compromiso previo. Seguro que acudiré a las Superbikes en septiembre".

Entre las dudas respecto a actuaciones extraoficiales como la asistencia de representantes del gobierno a los Grandes Premios disputados como la doble ausencia del entonces presidente Javier Lambán, Blasco ha sido franco al confesar que él sí que estará: "El respaldo al más alto nivel del Gobierno de Aragón en las pruebas internacionales es importante y yo estaré. Espero que asistan más consejeros de DGA y, si es posible, también algún representante del Gobierno español para que conozcan el circuito que tenemos en Alcañiz". A su vez, espera que el presidente Azcón haga lo mismo.

La problemática de la rotación

Ante las preguntas del entrevistador sobre los cambios y posibles modificaciones de la rotación ibérica y de los efectos que éstos podrían tener en la asistencia a Alcañiz, Blasco ha sido conciso al confesar que quieren mantener conversaciones con las partes hasta el momento implicadas: "Quiero mantener una conversación con el anterior presidente de Motorland, el exconsejero de Industria, Arturo Aliaga, para que me cuente su experiencia; y escuchar al gerente del circuito; al alcalde de Alcañiz y al presidente de la Comarca del Bajo Aragón".

A pesar de que solo lleva dos semanas en el cargo, Blasco confiesa haber ya iniciado negociaciones con Dorna por vía telefónica y que "en las próximas semanas nos queremos reunir con ellos para analizar el contrato y las posibilidades que existen para ampliarlo".

El Circuito aragonés acoge numerosas competiciones mundialistas como el JuniorGP / Fuente: RFME

"Lo firmado es 2022, 2024 y 2026 como mínimo. El contrato especifica que si el promotor nos propone acoger el Mundial, por ejemplo, en 2025, nosotros estaríamos obligados. Si pudiéramos repetir como aquel año que organizamos dos GP… vamos a hablar con Dorna y ver qué posibilidad hay de mejorar el contrato", confiesa Blasco en torno la situación con la que cuentan.

La posibilidad de poder agendar dicha cita para 2025 es otra de las cuestiones a exponer a Dorna y de la que Blasco espera conocer con detalle de la mano de Dorna: "Una de las cuestiones que quiero contrastar es que Jerez ha ido por libre y se ha garantizado dos ediciones consecutivas".

Respecto al Technopark, el popular confiesa ser "una asignatura pendiente" pero que al no pertenecer a sus responsabilidades no puede avanzar nada. "Hay que realizar un esfuerzo especial para atraer empresas del motor", finaliza explicando.