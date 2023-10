Dall"gna: "El cambio de Márquez es mérito del Gresini

Aún está pendiente un compromiso oficial por parte de Gresini Racing. Después de que los japoneses confirmaran el miércoles la separación de Marc Márquez y Honda al final de la temporada , el jefe de carreras de Ducati, Gigi Dall'Igna, habla ahora abiertamente sobre el destacado recién llegado para 2024 en una entrevista con el renombrado diario deportivo italiano “La Gazzetta dello Sport”.

"La operación se debe a Gresini, lo trajeron a él, no a Ducati", subrayó Dall'Igna. El cerebro de Borgo Panigale también habló con el ocho veces campeón del mundo. «Sí, lo hice, hablé con Marc Márquez de muchas cosas. Pero me gustaría enfatizar que no fue idea mía. Se trata de un equipo que ha decidido llegar a un acuerdo con un piloto. Pero, por supuesto, estoy feliz de ver pilotos fuertes en mis motos”.

Marc deja atrás 11 años en Honda

El director general de Ducati Corse se mantuvo callado sobre los detalles. Es probable que sea un contrato de un año (“Pero tiene contrato con Gresini”) y el español de 30 años probablemente no traerá consigo a los miembros de su equipo de larga data del Repsol Honda al Gresini Racing. "Creo que viene solo", comenta.

¿Recibirá el seis veces campeón de MotoGP una GP23 en 2024 igual a la que tenía en la final de la temporada 2023? “Queda por definir si será la anterior o la propuesta 2024, que aún están en análisis y tienen aspectos críticos”, explicó el jefe de carreras de Ducati Corse.

GRACIAS por este gran viaje @hrc_motogp. ❤️ 11 años juntos.



🙏 いつもありがとう



Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación… pic.twitter.com/6rYLNfQrC2 — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 4, 2023

Gigi Dall'Igna tampoco oculta que siente curiosidad por ver a Marc Márquez sobre una Ducati Corse. “Absolutamente, es un piloto que ha ganado mucho, uno de los pilotos más importantes de la historia”. Al mismo tiempo, también destacó que Ducati Corse ya cuenta con pilotos fuertes.

Cuando se le preguntó si el 59 veces ganador de MotoGP era un candidato al título en 2024, Dall'Igna respondió: "Marco Bezzecchi también es un candidato con la moto de 2022, también dependerá de Marc Márquez".

No se puede negar que el fichaje de Marc Márquez por un equipo cliente de Ducati Corse podría poner en peligro el equilibrio existente en el fabricante italiano. “Ésta es una de las preocupaciones, uno de los desafíos que es necesario abordar”, admitió Dall'Igna. "Tendremos que ser buenos manejando a pilotos fuertes con carácter fuerte. Aparte de Marc Márquez, ya tenemos una mayor concentración de campeones. Ahora viene alguien que quizás sea un poco más 'difícil de manejar', pero entendemos nuestro trabajo".