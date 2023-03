Piero Taramasso analiza las sensaciones de Michelin tras el test de Portimao

Mayor agarre, estabilidad, la mejora de tiempos por vueltas rápidas y la introducción del nuevo neumático delantero son algunas de las principales novedades analizadas por el director de Michelin.

El último test de pretemporada en el Autódromo Internacional do Portimao le ha permitido a Michelin asignar los neumáticos para la apertura de la nueva temporada y de los próximos Grandes Premios. El manager de Michelin Two-Wheel, Piero Taramasso, ha analizado para Speedweek.com todo lo sucedido durante las dos jornadas de intenso trabajo en el trazado portugués, destacando las buenas sensaciones de los pilotos con respecto a la selección de los neumáticos.

El trabajo realizado por el equipo Michelin ha estado enfocado en dar a los pilotos de la Categoría Reina la mejor selección de los neumáticos, tanto delanteros como traseros, de cara a la primera cita del calendario que tendrá lugar en el mismo trazado durante el último fin de semana de marzo. De este modo, Taramasso ha explicado los principales cambios con los que MotoGP afronta este 2023: “Como es bien sabido, en 2023 ya no habrá tres especificaciones de neumáticos traseros, sino dos. Ese es el mayor cambio. En lugar de blando, medio y duro, ahora tendremos blando y medio para el neumático trasero, es decir, 7 y 5 por piloto y fin de semana de carrera. Esto también con respecto al nuevo formato de sprint, por lo que los pilotos tendrán más neumáticos blandos disponibles para el 'contrarreloj' y el sprint".

En cuanto al agarre y la consistencia el Manager de Michelin ha querido destacar el buen funcionamiento de los neumáticos durante las dos tandas de entrenamiento en las que pudieron rodar los pilotos: “Todos los neumáticos funcionaron bien, el agarre fue bueno, la consistencia también fue muy buena. Los tiempos de vuelta también fueron muy buenos: diez pilotos se quedaron por debajo del récord histórico de vueltas de 2021. Eso significa que las motos están progresando y también están mejorando cada vez más en los neumáticos. Esta es una buena noticia para la Copa del Mundo de 2023". Los pilotos de Ducati fueron los protagonistas de las sesiones al demostrar el dominio absoluto en la categoría. Además, sería Pecco Bagnaia quien lograría batir su propio récord de clasificación de las pasadas temporadas, por lo que las sensaciones del italiano con los nuevos neumáticos permiten a Michelin dar por positivo el trabajo realizado durante el parón invernal.

Wheelie de Marco Bezzechi y Pecco Bagnaia, ambos pilotos de Ducati, finalizado el test de Portimao / Fuente: Ducati Corse

El simulacro de tandas largas de cara a los neumáticos a emplear durante la carrera permitió a la empresa francesa conocer con mayor detalle hasta qué punto los neumáticos son eficaces: “Varios pilotos también realizaron un simulacro de sprint en Portimão. Algunos con el neumático trasero blando, otros con el medio. Hemos adquirido una experiencia muy valiosa para poder evaluar el desgaste de los neumáticos y la caída de antemano”.

Pese a las dotaciones estándares que habitualmente usan, los pilotos de MotoGP tuvieron la oportunidad de utilizar el nuevo neumático delantero. Dicho neumático solo había sido probado en Misano durante los test de la pasada temporada y en Sepang, hace apenas unas semanas. Su uso será reducido, ya que según ha explicado el gerente de Michelin, este nuevo compuesto al ser mucho más duro será necesario para siete u ocho citas como más destacadas: “El compuesto es medio-duro a duro, el neumático ofrece el agarre de un neumático medio y la estabilidad de un neumático duro. Podemos llevar este nuevo compuesto a siete u ocho rutas".

“El neumático podría reemplazar el neumático delantero duro en pistas donde las demandas son menos exigentes, o el neumático medio cuando las demandas son particularmente altas o las condiciones son muy calurosas", añadió Taramasso. Con respecto a las opiniones de los pilotos ante esta novedad, ha explicado que no han existido comentarios negativos ante su uso: “La mayoría de los pilotos valoraron positivamente el neumático, la sujeción y el agarre son buenos. Algunos otros conductores no notaron una gran diferencia en comparación con el medio estándar. Pero no hubo comentarios negativos sobre este nuevo compuesto para el neumático delantero”.

Este trabajo de prueba será ampliado de cara a la temporada 2024, en la que Michelin espera cumplir con los requisitos del neumático delantero, en cuanto a la aerodinámica, dispositivos y similares: “En mayo o junio tendremos un prototipo listo para que los pilotos de pruebas de los fabricantes comiencen a probar. Esperamos que luego podamos usar el neumático al final de esta temporada o principios de 2024 en las pruebas con los pilotos regulares".

En estos momentos continúan trabajando en la elección de los neumáticos para el inicio del Campeonato del Mundial del 24 al 26 de marzo, en el que esperan traer al menos cuatro especificaciones. No obstante, dicha elección dependerá también de las condiciones climatológicas, por lo que la elección aún no está cerrada al completo: “En la parte posterior está claro que serán los dos compuestos que también se usaron en la prueba. Al principio, ahora tenemos cuatro especificaciones, todas las cuales funcionan bien. Solo tomaremos la decisión en el último momento, dependiendo del clima: si hace más frío, traeremos el nuevo neumático con especificaciones estrictas. Cuando hace calor, mantendremos el duro del año pasado, que sabemos que funciona bien en condiciones cálidas".

Las sensaciones tan positivas se espera que se mantengan a lo largo de la temporada. Las innovaciones introducidas por Michelin esperan que palien los errores de las pasadas temporadas en las que numerosos pilotos se quejaron del poco agarre de algunos de los compuestos. Además, se espera que las mejoras incrementen la acción en pista. La introducción del nuevo formato de carreras al sprint obligará a la empresa francesa a ofrecer unos neumáticos más adaptados a las carreras, y a que las sensaciones de los pilotos sean imprescindibles para mejorar.

La elección definitiva de los neumáticos para la primera cita del calendario y las sensaciones de los pilotos en el trazado portugués deberán esperar hasta que el 24 de marzo comience la acción en pista con la celebración de los primeros entrenamientos libre y la correspondiente clasificación en la jornada del viernes.