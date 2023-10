Parrilla 2024 de MotoGP hasta ahora

La temporada 2024 esta a la vuelta de la esquina, la parrilla de salida poco a poco va tomando forma, es momento de hacer un recuento de los pilotos confirmados hasta este momento.

Comencemos con los equipos que repetirán duplas. Bajo el rojo Ducati tendremos al campeón Francesco Bagnaia quien aún se encuentra en la pelea por retener su corona. Con el número 23 y esperando tener una mejor temporada que la de hasta ahora estará Enea Bastianini, quien tras su accidente en Portugal simplemente no ha logrado estar al cien y demostrar el porque fue elegido para estar en el equipo principal.

El equipo bajo el mando de Valentino Rossi tendrá nuevamente a Luca Marini y Marco Bezzecchi quien prefirió quedarse en el Mooney VR46 a probar nuevos rumbos en Pramac.

Aprilia volverá a contar con Aleix Espargaro y Maverick Viñales, el equipo italiano mantendrá a los capitanes para darles mejores armas y entrar de lleno en la batalla por la punta contra las Ducati.

En su equipo satélite veremos de nuevo a Raúl Fernández y Miguel Oliveira. La casa de Noale se mantiene en el tercer lugar del campeonato de constructores.

Por delante de ellos se encuentra KTM quien junto a Jack Miller y Brad Binder anhelan entrar al Top3 de contendientes al titulo mundial.

Este año Alex Rins volverá a usar el color azul pero esta vez será junto a Yamaha, el español llegara al equipo japones para crear un nuevo rumbo junto a Fabio Quartararo, quien cumplirá 4 años junto a ellos.

El Pramac Racing no podía dejar ir al piloto que está a punto de hacer campeón a un equipo satélite, Jorge Martin estrenará coequipero pues Franco Morbidelli se une a las filas del equipo liderado por Paolo Campinoti.

Una de las grandes sorpresas se anuncio hace poco, KTM por fin pudo poner solución al gran dilema de tener 5 pilotos y solo 4 motos disponibles. Augusto Fernández se queda en el GAS GAS tras el gran desempeño que ha mostrado hasta ahora. El equipo satélite dejara fuera de la temporada regular a Pol Espagaro dándole un lugar como piloto de pruebas y asegurándole muchos Wildcards durante 2024. Su lugar lo ocupara el joven sensación; Pedro Acosta, quien hasta hace poco se estaba dando por vencido al no ver su futuro claro dentro de la máxima categoría.

LCR Honda da una nueva oportunidad a Takaki Nakagami pues no quieren quedarse sin un piloto japones, a él se une Johann Zarco quien deja Ducati para correr nuevos riesgos junto al equipo satélite de HONDA.

Y es precisamente ese equipo el que causo un gran revuelo al anunciar la salida de Marc Márquez. Por común acuerdo han decidido separarse tras 11 años juntos. Honda, el equipo que vio a Marc coronarse 8 veces como campeón ha dejado ir a su estrella pues hasta ahora no han podido darle las armas para colocarse en la cima nuevamente. Su lugar aún no tiene dueño pero quien decida llegar a arriesgarse y luchar por mejorar lo que ahí tienen será coequipero de Joan Mir que simplemente no ha logrado nada más allá que un quinto lugar en India.

GRACIAS por este gran viaje @hrc_motogp. ❤️ 11 años juntos.



🙏 いつもありがとう



Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación… pic.twitter.com/6rYLNfQrC2 — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 4, 2023

Alex Márquez repite junto al Gresini Racing gracias a su buen desempeño, el otro asiento de este equipo aún está disponible pues Fabio Di Giannantonio quedará fuera del mundial de motociclismo por su bajo rendimiento. Los rumores apuntan a que Marc podría llegar aquí y volver a compartir garaje con su hermano.

Dos asientos aún están en juego, restan 6 fechas por cumplir y 12 carreras por disputarse. ¿Será que veremos nuevos rostros dentro de MotoGP o llegarán viejos conocidos?