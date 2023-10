Livio Suppo: "Escuchar es algo que le hace falta a Honda"

Livio Suppo ex Team Manager de Suzuki en MotoGP ha dado su punto de vista a la salida de Marc Márquez de Honda y ha dejado en claro que podría pasar en la categoría si el 93 aterriza en el Gresini Racing.

Livio creía que Marc se quedaría con Honda y que ayudaría al equipo a regresar a los buenos resultados, sin embargo afirma que también entiende lo que orilló al español a tomar está decisión; "Es muy valiente de su parte porque renuncia a una moto oficial y podría subirse a una satélite con un año de antigüedad sólo para volver a divertirse, por otro lado se puede pensar que es un malagradecido hacia una fabrica que le hizo ganar tanto. A mi parecer Marc lo intento todo, se cayó muchas veces y probablemente había llegado a un punto en el que quería volver a ser competitivo", apuntó.

Suppo que también ha trabajado con Ducati y Honda recalcó que retener a un piloto que ya no quiere estar sobre tu motocicleta es malo para ambas partes. Afirmo que los de la marca japonesa no saben trabajar bajo presión y ahora que Marc no está, eso podría ayudarlos a concentrarse y mejorar con más tranquilidad.

El italiano platico sobre lo que podría pasar en el mundial con el mayor de los Márquez arriba de una Ducati.

"Si algunos ya se quejan de la excesiva potencia de Ducati, el año que viene podría ser incluso superior. Será interesante para los aficionados pues podrán saber si los pilotos que actualmente lideran en la marca son en realidad fuertes y pueden dar batalla o si son superados con facilidad por Marc. El resto de los fabricantes son los que deben preocuparse ahora", concretó para gpone.com.

Comentó el hecho de que Honda debería de abrirse a la visión de técnicos europeos como lo hizo Suzuki en el pasado, "Cuando llegué a Suzuki, noté grandes diferencias con respecto a HRC, porque encontré técnicos europeos altamente capacitados e ingenieros japoneses que los escuchaban. Escuchar, es precisamente algo que le hace falta a Honda. Recuerdo que me llevó un año convencer a Nakamoto de que contratara a Filippo Tosi para resolver rápidamente los problemas con este software único. Les cuesta confiar en gente nueva y más si no son japoneses".

Honda tiene en este momento un lugar disponible para la temporada 2024, ahora la pregunta es ¿Quién llegará? ¿Salvará o terminará de hundir a la marca?