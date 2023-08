Joan Mir afirma que ha pensado en la retirada

El Mundial de MotoGP regresó en el Gran Premio de Gran Bretaña y con él también Joan Mir. El piloto español del Repsol Honda Team se perdió por lesión las últimas tres pruebas antes del parón de vacaciones, pero ya está de vuelta.

En una entrevista para DAZN junto a Izaskun Ruiz en el circuito de Silverstone, el campeón del mundo con Suzuki en 2020 ha hablado de lo difícil que es gestionar la salud mental de un deportista de élite y los problemas actuales de la fábrica japonesa, también en la figura de su compañero Marc Márquez.

Joan Mir elogia a su compañero en su situación más complicada

"Yo de alguna manera he ganado mucho menos, pero de la misma manera me ha pasado esto ganando mucho menos, imagínate a él que está acostumbrado a ganar siempre", hablaba Joan Mir poniéndose en la piel de Marc Márquez.

"También lo estará pasando muy mal. Ahora mismo lo que hay que hacer es aguantar esto como sea y esperar a que nos podamos encontrar mejor estando encima de la moto".

"Es importante apretar con lo que hay a tope, pero estando pendiente que si llega algo mejor y poder luchar por donde nos merecemos", concluye el piloto español del Repsol Honda Team en DAZN.

¿Retirada?

El primer año de Joan Mir en Honda no está siendo fácil. El récord de caídas que lleva y las lesiones que han derivado de las mismas han estado a punto de hacerle retirarse de competición en MotoGP.

A la pregunta qué le hacia Izaskun de una posible retirada, él contestaba lo siguiente: "Sí, de alguna manera me lo he planteado. Lo que sí que es cierto es que estoy convencido que en un futuro me hubiera arrepentido, ¿sabes? El día que yo decida eso, tengo que estar seguro que en un futuro no me voy a arrepentir".

"Ahora mismo me he dado cuenta que no es el momento porque sí me voy a arrepentir, entonces hay que seguir apretando los dientes", añade Joan Mir en todo el bloque de su situación personal.

Importancia de la salud mental

La salud mental en el deporte de élite no es una moda. El último en parar su carrera para curarla ha sido Ricky Rubio, mientras que Joan Mir ha reconocido la importancia de ésta.

Preguntado por la lesión y su regreso al paddock de MotoGP, el piloto español del Repsol Honda Team reconoció que "tampoco íbamos a ganar mucho porque en la situación en la que estábamos era complicado". "Un tiempo para desconectar, de alguna manera lo necesitaba", expresaba el mallorquín.

"He tenido la suerte de también ser papá y creo que en los momentos tan complicados, tener una luz de alegría, esto es fantástico. Es lo que he vivido este parón, esto me habrá ido de fábula. Me ha dado fuerzas para seguir intentándolo".

"Toda esta parte mala es la que me he estado comiendo desde el año pasado con Suzuki cuando decidieron cerrar, este año tal. De alguna manera no llegan los resultados y creo que este parón me ha ido súper bien".

"Un deportista de élite, al final se alimenta de los buenos resultados, los buenos momentos, de todo esto. Y más cuando hemos tenido buenos resultados en el pasado. No me considero un piloto que venga aquí a pasar el rato y que disfrute de todo esto", continúa Joan Mir.

La terrible crisis de Honda

La importancia de Marc Márquez en el Mundial de MotoGP es incuestionable y Joan Mir bien lo sabe. El compañero del octocampeón entre todas las categorías del campeonato de motociclismo también sabe de la difícil situación que está viviendo Honda.

"Lo que me preocuparía de verdad es yo estar en esta situación y luego que esta moto ganara carreras, esto me preocuparía muchísimo más. Si sufre Marc con esta moto es que la situación es desesperante", expresaba el piloto mallorquín.

"Él es el mejor piloto de la parrilla sin ninguna duda y no es bonito ver un piloto que lo está pasando mal que ha ganado tanto en el pasado", completa Joan Mir.