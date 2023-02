Livio Suppo: “Si no hay rendimiento, no podrán culpar a los pilotos”

Honda este año se ha puesto las pilas y van con todo, solo hay que ver el fichaje de Ken Kawauchi, el acuerdo con Kalex para desarrollar el basculante trasero, la alianza con Akrapovic, la renovación del 50% de su plantilla de pilotos y mas cambios en su organigrama técnico. No cabe dudas que quiere dejar atrás la mala racha de estos últimos años, el cual no han podido conseguir ningún titulo en sus vitrinas.

Es por eso que Livio Suppo, ex jefe de equipo de Suzuki, Honda y Ducati, a dar una entrevista en motogp.com en el que comenta que “no hay excusas” en 2023 cuando se refiere a HRC. Ahora tienen a una dupla de fábrica de las mejores de la categoría reina, con decirte que entre los dos tienen, 10 campeonatos del Mundo totales y 65 victorias en MotoGP, y insiste Suppo en que Honda “no puede culpar a los pilotos” si no hay rendimiento ni resultados.

www.motogp.com

Suppo comenta que con las incorporaciones "Honda tiene ahora dos antiguos Campeones del Mundo" en referencia a Marc y a su nuevo compañero Mir, ademas LRC Team ha incorporado "Un piloto que ganó dos de las tres últimas carreras” hablando de Alex Rins, y opina también de Takaaki Nakagami “ha demostrado que no es ni mucho menos un piloto lento” en general Honda tienen una plantilla de pilotos de alto calibre.

“No tienen ningún rookie, no tienen a nadie ahí por otras razones. Tienen cuatro buenos pilotos. Tres de ellos son capaces de ganar carreras, dos de ellos ganaron el Campeonato, así que no pueden culpar a los pilotos si el rendimiento no está ahí. No hay excusas", termina el italiano.

Suppo cree que Honda no debe señalar a los pilotos si este año no llegan los resultados y es por eso que opina de los técnicos de la marca japonesa: "A veces, cuando los resultados no llegan, es fácil para los técnicos decir 'sí, pero la moto es buena; mira a Marc o a Casey. Los otros pilotos están fallando, sienten la presión'. Pero, sobre el papel, tienen una formación muy fuerte”.

Se sincera y opina que todo el paddock “Todos sabemos lo que esos pilotos son capaces de hacer, así que si no pueden hacer lo que sabemos que pueden hacer, la moto es un problema. Puedes estar seguro de que, si los resultados no llegan, entonces el problema es claramente la moto".

El italiano conoce tanto a Mir como a Rins, ya que trabajó con ellos en 2022 cuándo el estaba en Suzuki, y sabe de cerca cosas de ellos tanto de piloto como de persona y es por eso que no tiene ninguna duda de que ambos pilotos harán un buen año solo si tienen las herramientas adecuadas.

"Tanto Joan como Alex solo tienen experiencia con Suzuki en MotoGP", sigue Suppo. "Solo han podido pilotar un motor de cuatro cilindros en línea, que los pilotos del paddock te dirán que es más fácil de pilotar que el V4. Pero si pueden quitarse eso de la cabeza y enfocar la moto como una moto, creo que les ayudará. Seguro que no será fácil porque tienen una referencia muy difícil dentro porque Marc es Marc. Hace diez años que nadie es capaz de sumar más puntos que él en una temporada con la misma moto. La última vez que Honda ganó una carrera sin Marc fue allá por 2017, que es mucho tiempo".

Suppo opina también del reto de sus expilotos como “difícil y complicado” pero que confía en ellos al 100% de que harán buena temporada juntos. “Creo que ambos pueden hacerlo. Los dos son súper talentosos y con el enfoque correcto, la mentalidad correcta, creo que pueden tener buenas temporadas. Depende de la moto, por supuesto, pero no tengo ninguna duda sobre el talento tanto de Joan como de Alex. Si no se pierden, ese talento saldrá a relucir”.

También hace hincapié sobre la duración del contrato que ambos firmaron “dos años” tienen el tiempo para demostrar su talento “Creo que es tiempo suficiente para acostumbrarse a una nueva configuración y suficiente para demostrar que son rápidos. Todos los años empezamos de cero y todo el mundo tiene la misma oportunidad. Aunque la diferencia entre Honda y Ducati, que es la mejor moto que hay, es enorme, sigo pensando que pueden hacer una buena temporada”, y con esto concluye la entrevista el ex jefe de equipo de Ducati, Honda y Suzuki en MotoGP.