Las claves de Australia

Australia acoge una nueva lucha por el Campeonato entre Bagnaia y Martín con incertidumbre en las previsiones meteorológicas y la peculiaridad del trazado.

A cinco Grandes Premios del final de la temporada en MotoGP, los pilotos aterrizan en una nueva parada por la gira Asiática-Oceánica en uno de los circuitos más emblemáticos y preferidos. Entre las peculiaridades de el trazado Australiano es posible encontrar la proximidad al mar, la diversidad de fauna y vegetación, pero sobre todo, la imposibilidad de predecir a ciencia cierta qué ocurrirá a lo largo del fin de semana.

Como es habitual, y antes de comenzar la acción en pista, diversos pilotos han participado en la rueda de prensa que se realiza cada jueves de GP. Los primeros en afrontar las preguntas de los periodistas y fans han sido los tres principales contendientes al título: Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Marco Bezzechi.

Para el líder del campeonato, Bagnaia, la llegada a Australia tras perder y posteriormente recuperar el liderazgo mundialista en Indonesia le permite aumentar su motivación de cara a final de temporada. Las sensaciones con la Ducati fueron distintas en cuanto al sábado en la sprint y el domingo en carrera, por ello, el italiano confiesa que con la llegada a un nuevo trazado peculiar como es Phillip Island la concentración es máxima. Además, confiesa ser un circuito que puede beneficiar notablemente a las Ducati, sobre todo en las curvas rápidas del primer sector.

La mayor incertidumbre y preocupación se mantiene en las condiciones climatológicas con las que pilotos y equipos deberán lidiar durante las tres jornadas del fin de semana. Desde vientos con rachas fuertes hasta posibles lluvias en la carrera del domingo.

Una mirada al campeonato

Con solo 18 puntos de diferencia, Bagnaia se mantiene al frente del campeonato gracias a su gran remontada en Malasia y la caída sufrida por Martín mientras que lideraba la carrera. Ahora, ambos pilotos concentran su atención en Australia. Para Martín, sus buenas sensaciones en la carrera del pasado año le permitan olvidar lo ocurrido en el pasado GP y enfocarse en hacer un buen papel.

El madrileño considera necesario continuar la buena línea de trabajo que mantienen en Pramac Racing, además de aumentar su intensidad en la lucha cuerpo a cuerpo ya que es consciente de que será imposible escaparse. "Tengo confianza en general en todas las áreas, soy rápido y fuerte, aunque tengo que mantener la calma y tratar de terminar el resto de carreras", explica Martín.

El papel de perseguidor, tras liderar brevemente el campeonato, determinará la dinámica de trabajo para ambos pilotos que deberán afrontar en un fin de semana peculiar y variante.

Respecto a Marco Bezzechi, el italiano es el tercero en discordia de esta ecuación. Pese a no mantenerse tan cerca en la lucha por el liderato, mantiene una lucha interna con su hombro: "Fue una semana dura, la verdad es que tuve que tirar de fuerzas para competir en Mandalika. Por suerte, todo fue bien. El lunes la verdad que me sentía fatal después de la carrera, por suerte vine directamente hacía aquí y pude trabajar con nuestro fisioterapeuta de inmediatamente. Ahora, parece que el hombro está un poquito mejor. Espero sufrir en cualquier caso porque todo está bastante fresco, y empujar sobre el hombro. Cada fin de semana no va a ser fácil, pero creo que está mucho mejor en comparación con el inicio de Indonesia".

Las expectativas en carrera

Los pilotos son conscientes de las particularidades de este trazado, por lo que reconocen que será muy complicado que alguien se escape y que por lo contrario, habrá luchas en grupos como en la pasada temporada en la que el grupo de cabeza estuvo compuesta por hasta siete pilotos. Entre los implicados en dicha lucha reconoce Bagnaia que es posible encontrarse con Honda, Yamaha y Aprilia, por lo que será importante trabajar bien desde el primer momento.

De este modo, la clasificación entre las tres primeras filas será imprescindible para tratar de obtener un buen resultado. "Para nosotros cuando estamos luchando por el campeonato es mejor realizar una carrera rápida para reducir el grupo y hacer una carrera de 5 o 6, no de 15. Bueno, habrá que esperar hasta el domingo que tal", destaca Martín.

Segunda ronda de Rueda de Prensa

Entre los pilotos a participar en la segunda ronda de prensa del jueves se encontraban cuatro pilotos de distintas marcas: Fabio DiGiannantonio de Gresini Ducati, Jack Miller de KTM, Maverick Viñales de Aprilia y Fabio Quartararo de Yamaha. Los cuatro afrontan el GP de Australia con expectativas altas de igualar, e incluso superar, el resultado de Malasia.

Los cuatro conocen a la perfección el trazado australiano y saben de primera mano que la única opción de obtener buenos resultados es seguir trabajando y construyendo, como reconoce Viñales, quien estuvo muy cerca de obtener una victoria en la sprint del pasado fin de semana. Por su parte, Miller vuelve a casa de la mano de KTM, con la que se encuentra muy cómodo con las últimas sensaciones.

Para ambos Fabio, las esperanzas de estar cerca dependerán de sus resultados en clasificación. La diferencia en este trazado la marca el estilo de pilotaje del piloto, de este modo, dependerá de sus sensaciones obtener el máximo posible de puntos, tanto en la sprint como en carrera.

Respecto al futuro, y ante el anuncio de que Marc Márquez ocupará el segundo asiento de Gresini junto a su hermano, DiGiannantonio reconoce que espera continuar el próximo año en MotoGP y que tratará de hacerlo de la mano de Honda, como único hueco libre hasta el momento. A pesar de ello, no cierra las puertas a una posible opción en Aprilia. Hasta el momento, el piloto confiesa no tener nada cerrado: "Parece haber más posibilidades. En cuanto lo tengamos claro, trataremos de averiguar cuál es la opción que se ajusta más a mi estilo y cuál es la posibilidad de avance en el futuro".