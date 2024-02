En la batalla por la velocidad, la aerodinámica se ha convertido en un aspecto importante y a explorar por los equipos de MotoGP, siendo Ducati y KTM los que más han invertido en su desarrollo.

Sin embargo, Aprilia ha demostrado que trabajó fuertemente en invierno con intenciones de cerrar la brecha con sus rivales y así mejorar el rendimiento de su equipo oficial y de su nuevo satélite, el TrackHouse Racing, de cara a la temporada 2024.

Un nuevo alerón trasero plano, sensores y sobre todo, un difusor soplado, inspirado en la Fórmula 1, han sido las grandes innovaciones aerodinámicas que Aprilia probó durante el 'shakedown' y los test oficiales de Sepang.

Aprilia se inspira en la categoría reina del automovilismo

El difusor soplado que incorporó Aprilia a su moto está inspirado en el sistema del auto de Fórmula 1 que presentó Red Bull en 2010 y que sería clave para obtener 4 títulos consecutivos para la escudería y para Sebastian Vettel.

Este escape soplador, incorporado por el “padre de la aerodinámica de la Fórmula 1”, Adrian Newey, tenía la función de usar la presión que generan los gases de escape para acelerar el flujo de aire del coche, dirigiendo estos gases hacia el difusor, generando así el doble de carga aerodinámica.

Day 2 ✅

Feeling better lap by lap w my new RSGP24, having fun at the garage and working hard! Last day tomorrow, good night! pic.twitter.com/xm4m54qN7E — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) February 7, 2024

Aprilia, por su parte, ha incorporado a la RS-GP su propia versión del concepto, añadiendo un canal que rodea el escape de la parte inferior de la moto. Este túnel mejoraría la extracción del aire al expulsar los gases calientes dirigiendo el flujo hacia el difusor.

Para la implementación de este sistema y mejorar su eficiencia, han instalado dos paneles en el basculante, que abarcan casi toda la rueda, junto a una pequeña aleta para dirigir la dirección del flujo de aire.

El reto es solucionar las pérdidas generadas por las turbulencias de la rueda trasera, pero, en caso de que funcione, Aprilia Racing podría obtener una gran ventaja al tener un sistema que no sería fácil de copiar por los demás fabricantes en esta temporada.

Parrilla de sensores

Us: Nothing can really surprise us after the "‘Stegosaurus’" aero 😎



Aprilia engineers 🤓 👇#SepangTest pic.twitter.com/fj0gLAYlyA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 6, 2024

Aprilia también llamó la atención al añadir los ‘aero racks’ que se utilizan en Fórmula 1. Romano Albesiano, director técnico del equipo, explicó que “es simplemente un conjunto de transductores de presión, que al final nos ofrece un mapa de la presión total del aire y las perturbaciones detrás del piloto y la motocicleta”.

Esto con el fin de verificar si los datos del programa computacional de dinámica de fluidos que Aprilia Racing utilizó para diseñar la moto concuerdan con la realidad.

Viñales: “Con esta moto me está costando”

Los pilotos oficiales de Aprilia, Aleix Espargaró y Maverick Viñales han expresado sus opiniones sobre el desarrollo de la moto y las sensaciones en pista.

Aleix Espargaró destacó que el departamento aerodinámico del equipo es de los mejores y esto podría marcar una gran diferencia, pero también expresó que la aerodinámica hace que todo sea más difícil, ya que es necesario probar todas las opciones para encontrar la combinación perfecta tanto para los ingenieros como para el estilo de conducción de cada piloto.

“Tanta carga aerodinámica complica entender dónde está el límite y físicamente es muy pesada”, manifestó el piloto granollerense y añadió que, aunque la moto de este año es mejor que la anterior, el punto débil sigue siento el motor.

Su compañero de equipo comentó que han trabajado mucho durante los test para encontrar una configuración que le permita sentirse cómodo en pista. “Las sensaciones no son muy buenas, con la moto del año pasado eran increíbles, pero con esta moto me está costando y hay que intentar darle la vuelta”, expresó Viñales.

Aprilia, un equipo con experiencia en F1

Massimo Rivola, director deportivo con pasado en Minardi, Toro Rosso y Ferrari, cuenta en su equipo con el ingeniero Marco de Luca, actual jefe del Departamento de Vehículos de Aprilia Racing, quien trabajó también en la Fórmula 1 para Benetton, Minardi y en Ferrari durante el período ganador de Michael Schumacher.

Además, se anunció recientemente la incorporación de Davide Brivio como nuevo director del TrackHouse Racing, luego de finalizar su contrato con Alpine F1. El italiano estuvo vinculado a la escudería francesa durante 3 años. Sin embargo, Brivio es recordado por haber sido parte de Yamaha y Suzuki en MotoGP, equipos con los que fue campeón, sumando 6 títulos mundiales en la categoría.

El regreso de Davide Brivio y el proyecto liderado por de Luca son prueba de la apuesta de Aprilia por un proyecto capaz de luchar por podios y victorias en este 2024.