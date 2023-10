Aleix Espargaró: "Puro placer liderar los libres"

Aleix Espargaró también tuvo que sufrir una caída en la pista polvorienta fuera de la trazada ideal, pero no tardó mucho en explicar las cosas. Porque su impresionante velocidad, incluso con neumáticos usados, eclipsó el pequeño percance. "Realmente disfruté pilotando hoy, tal vez aparte del 'ataque de tiempo' en el que tuve esta caída", dijo a speedweek. "Hice una vuelta rápida con el primer neumático, luego me caí, pero después de esa caída volví a ser rápido de inmediato, medio segundo por debajo de mi mejor tiempo, antes de que ondearan las banderas amarillas".

Incluso con el neumático delantero blando, al que ya había dado cinco vueltas, el español de 34 años logró un tiempo de vuelta de 1:30,4 minutos: “El neumático delantero ya estaba destrozado y el hecho de que aún así haya conseguido este tiempo Eso demuestra que tengo la velocidad necesaria”, se frotó las manos. «Aparte de esta mejor vuelta, la segunda tanda con el neumático trasero usado también fue muy rápida. En mi última vuelta de esta carrera, que parecía una carrera de velocidad, cronometré 1:31.3. Y eso es muy importante. Realmente disfruté conduciendo hoy, fue puro placer conducir la RS-GP", repitió.

Espargaró: "Aprilia está muy fuerte para este fin de semana"

Por supuesto, su buen estado de forma le trajo recuerdos del GP de casa, en Cataluña, el 3 de septiembre, que el capitán de Aprilia ganó de manera aplastante. “Hoy me he divertido aún más conduciendo que allí”, aseguró Aleix Espargaró. “En Barcelona estuve un poco más al límite, aquí, a pesar de la caída, siento que lo tengo todo bajo control. Por mis propias sensaciones y por las caídas de otros, estaba claro que el agarre no era fantástico, pero logré mantenerme dentro de los límites de la moto y de la pista".

En general, el estado de la pista no es malo, destacó Aleix Espargaró, no peor que en otras pistas como las de Barcelona o Qatar. “Extraoficialmente marqué 1:29 minutos, el año pasado no bajé de 1:32 minutos. ¡Y apenas es viernes!

A la hora de montar su Aprilia, reveló un pequeño secreto. «Es muy importante comprimir completamente la horquilla para un buen manejo en las curvas. Estamos hablando de una zona de descenso de 4 a 5 milímetros justo antes de la parada, y es muy importante estar en esa zona óptima, sino la moto no funciona", explicó Aleix Espargaró. «El año pasado, Öhlins entregó la nueva horquilla larga y desde entonces hemos cambiado la horquilla en casi todos los circuitos. Las diferentes horquillas cambian la sensación de la parte delantera de la motocicleta. Especialmente en las rutas con paradas y arranques, me gusta trabajar en una zona de inmersión que la bifurcación larga no me ofrece. Por eso aquí utilizamos la horquilla estándar, ¡como en Barcelona!