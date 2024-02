Hasta cinco pilotos han batido el récord de vuelta rápida durante la segunda jornada de Test en Sepang, con Bastianini como líder.

Nunca unos test de MotoGP dieron tanto de hablar como lo está haciendo el de este 2024. Las revoluciones aerodinámicas, las sorpresas y mejoras de los diferentes equipos están poniendo el gallinero patas arriba. Tanto es así, que los pilotos más rápidos durante las dos primeras jornadas han sido distintos y sus diferencias mínimas.

En este segundo día de test el palmarés se lo ha llevado el italiano del equipo Ducati Corse, Enea Bastianini, quien durante la segunda tanda ha logrado marcar un 1:57:314, tiempo más rápido de la jornada y permitiéndole acabar en lo más alto de la tabla.

Las condiciones de la Ducati oficial son irrepetibles una vez más, y sus pilotos han mostrado su conformidad al marcar tiempos rápidos.

Aunque en esta ocasión ha sido la Bestia quien ha marcado el primer tiempo, su compañero de equipo y vigente Campeón del Mundo, Pecco Bagnaia ha finalizado quinto a tan solo tres décimas.

Rodar sin límites en el circuito malayo está permitiendo que tanto los equipos como los pilotos pongan la mejor puesta a punto de sus respectivas motos. Ambos pilotos rodaron con el nuevo paquete aerodinámico, el carenado lateral de "efecto suelo" y los difusores.

En el caso de Jorge Martín, las sensaciones han sido más cautelosas. Enea Bastianini ha revelado tras la jornada las sensaciones mantenidas por ambos boxes: "La nueva aerodinámica no está mal. Creo que es un buen paso para mí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Pecco está bien. A Jorge no le gusta mucho el carenado, probablemente porque tiene un estilo de conducción diferente. Pero para mí es mejor que el antiguo carenado en el 80% del recorrido".

Jorge Martín fue el más rápido el primer día de Test, pero no pudo repetir hazaña durante la segunda jornada al no sentirse conforme con las novedades introducidas / Fuente: Pramac Racing

Otra de las renovaciones incluidas ha sido el nuevo revestimiento, de la que Bagnaia confiesa tener un buen potencial, "pero tenemos que ajustar la puesta a punto para mejorar un poco las sensaciones". En el caso de la aerodinámica, la prueba del nuevo escape ha contentado a los pilotos del equipo oficial: "El escape también es bastante bueno, pero todavía tengo que hacer una prueba comparativa para confirmarlo realmente. Me siento bien con casi todo. Lo que más hemos mejorado hoy es el rendimiento, lo que me hace muy feliz".

Ducati imbatible

El dominio de Ducati es indudable: tres pilotos a tiempo completo de la fábrica de Bolonia han estado por debajo del récord de vuelta. Las mejoras en aerodinámica han sido claras, pero aún no ha llegado un consenso.

Marc Márquez ha sido quien ha realizado más vueltas al circuito en su intento por recuperar el tiempo perdido, con un total de 72 vueltas y 10 de ellas a modo de simulación del Tissot Sprint junto a su hermano, Álex Márquez.

Una caída de última hora ha impedido que Marco Bezzechi mejorase una novena posición, mientras que Fabio DiGiannantonio mantiene su margen de mejora junto a su nuevo equipo.

Red Bull KTM Factory Racing y Red Bull GASGAS Tech3

Rookie y con grandes sensaciones de hacer cosas grandes en la Categoría Reina, Pedro Acosta ha dado la sorpresa al marcar un 1:57:726, un tiempo bastante rápido que le situó en la segunda fila de la parrilla. Sin embargo, en el otro lado del box la frustración se hace eco con Augusto Fernández en pleno progreso.

En el lado naranja, las sensaciones del equipo oficial ha trabajado en las actualizaciones aerodinámicas con Jack Miller finalizado en la 15º.

Aprilia y Trackhouse Racing

En el caso de Aprilia, los resultados han sido dispares. Aleix Espargaró ha sido el gran protagonista al volver a ser el más rápido con un tercer puesto destacable. En el caso de Maverick Viñales, los resultados no han sido los esperados al conseguir un 18º por problemas con el agarre trasero. Miguel Oliveira mantendría el ritmo del español y acabaría en una 19º posición.

Honda y Yamaha trabajo en silencio

Entre los mayores beneficiarios con estos días de test son las marcas japonesas. Tanto Yamaha como ambos equipos del Repsol Honda y LCR Honda han tenido la oportunidad de poner a prueba las posibles mejoras de cara a la nueva temporada.

En el Monster Energy Yamaha, la gran protagonista ha sido la electrónica de la que Fabio Quartararo ha sido el encargado de probar durante las diversas tandas realizadas. El Diablo ha mostrado abiertamente su disconformidad ante la falta de ritmo a pesar de mejorar su mejor vuelta del Gran Premio de Malasia de la pasada temporada. Quartararo ha finalizado 11º, mientras que su nuevo compañero de equipo, Álex Rins 13º en proceso de adaptación.

La otra cara de la moneda han sido las sensaciones de los cuatro pilotos de Honda quienes han confesado claramente que aún queda mucho tiempo por hacer. La situación de Honda durante la segunda prueba ha sido clara: la marca japonesa está muy lejos de competir.

Luca Marini y Takaaki Nakagami han sido los pilotos que han realizado las tandas más largas, con 13 vueltas consecutivas cada uno. El italiano ha sido el único en bajar hasta el 1:59, mismo tiempo que marcarían el año pasado dos de los cuatro pilotos durante la Sprint.

En el caso de Joan Mir, los tiempos marcados le permitieron incluirse durante algunos momentos en el Top 10, siendo hasta seis décimas más rápido que en la Q1 del pasado GP.

Test de MotoGP en Sepang. Resultados miércoles (7 de febrero):

1. Bastianini, Ducati, 1:57.134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 seg

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati , + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0.877

13. Rins, Yamaha, + 0.976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0.984

15. Miller, KTM, + 1.166

16. Nakagami, Honda, + 1.238

17. Marini, Honda, + 1.260

18. Viñales, Aprilia, + 1.322

19. Oliveira, Aprilia, + 1.415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1.781 21.

Cal Crutchlow, Yamaha, + 1.856

22. Savadori, Aprilia, + 2.542

23. Pirro, Ducati, + 2.568