La temporada 2015 siempre será recordada en la memoria de MotoGP como el año de la guerra Rossi-Márquez, en la que Jorge Lorenzo consiguió pescar en río revuelto y llevarse tu tercer mundial. Aunque de esta temporada la primera carrera que se nos venga a la mente sea Sepang y la famosa patada, la carrera en Australia fue espectacular con cuatro pilotos luchando por todo hasta el final y unas posteriores declaraciones de Rossi acusando a Márquez de favorecer a su compatriota.

Mala temporada de las Honda

Después de arrasar en la temporada anterior, Márquez llegaba a la temporada de MotoGP 2015 como el enemigo a batir, el favorito para repetir el título. Pero no fue así. Al contrario que en la temporada anterior, las Honda no tuvieron un buen comienzo tanto a Márquez como a Pedrosa. Por esto, los dos pilotos de Yamaha sumaban y sumaban victorial, dejando claro que el título quedaría en un lado o en otro del box.

Batalla a cuatro bandas

La antepenúltima cita del calendario en el histórico trazado de Phillip Island llegó con la lucha de un mundial para un piloto Yamaha: Rossi o Lorenzo, uno de ellos sería el campeón. El circuito australiano es uno de los más apasionantes y esperados tanto en el paddock de MotoGP, como por los amantes del motociclismo.

La batalla comenzó con una fabulosa salida de Andrea Iannone, que adelantó a Márquez en la salida. Lorenzo hizo el mismo adelantamiento y se formó un grupo de seis pilotos, junto con Pedrosa, Crutchlow y Rossi, luchando por el primer puesto. Iannone volaba en recta con su Ducati hasta que se topó con una gaviota que chocó con su casco y le hizo perder el primer puesto. El mallorquín lo adelanto y Márquez después. Rossi llegó rápido y cogió el cuarto lugar. Las siguientes vueltas de disputaron con Lorenzo intentando abrir hueco con el segundo puesto que, a cada vuelta, se intercambiaban entre Iannone, Rossi y Márquez.

Iannone en su accidente con la gaviota. Fuente: MotoGP

Jorge Lorenzo, Andrea Iannone, Marc Márquez y Valentino Rossi. 4 pilotos y 5 vueltas para ver la bandera de cuadros agitarse. La intensidad de la competencia recordaba a las carreras de Moto3, pero con motos más potentes y pesadas. La emoción del campeonato estaba en juego, moviéndose a cada vuelta la clasificación general entre Rossi y Lorenzo.

En un enfrentamiento lleno de posibles ganadores, Lorenzo parecía tener el camino hacia la victoria hasta que Marc Márquez, con una última vuelta de locura, logró recortarle seis décimas y adelantarlo en la curva 10. Mientras tanto, Andrea Iannone frustró las esperanzas de Rossi desde atrás. Márquez cruzó la línea de meta en primer lugar, seguido por Lorenzo en segundo, Iannone en tercero y Rossi en cuarto, dejando a este último con solo 11 puntos de ventaja sobre Lorenzo y 50 en juego.

Marc Márquez al proclamarse ganador de la carrera en Australia. Fuente: Marc Márquez.

Sin duda una carrera en el top 3 de toda la temporada, impresionante, emocionante y llena de alternativas en las 25 vueltas que ha durado.

La cuna de la polémica entre Márquez y Rossi

El aire de conflicto entre el español y el italiano venía oliéndose de lejos desde hacía varias carreras atrás. En la tercera carrera del calendario, el circuito de Termas de Río Hondo, Rossi protagonizó una carrera de las suyas, de las que te mantienen al borde del asiento. Tras una serie de remontadas impresionantes, logró alcanzar a Marc Márquez, quien había liderado la carrera de principio a fin. Márquez no tenía en su mente la idea de ceder la victoria tan fácil. Sin embargo, en medio de la lucha, ambos pilotos se rozaron y el número 93 acabó cayendo al suelo. Este gesto no lo entendió el español, quien creía firmemente que su antiguo ídolo no había sido justo en su maniobra.

El toque de la carrera en Argentina. Fuente: Marca

El segundo asalto provocó una guerra abierta ente ambos. En Assen ambos pilotos se jugaban la carrera en la última vuelta. Márquez metió la moto por el interior a Rossi para adelantar y este no quiso perder la posición, lo que le llevó a hacer un recto evitando entrar en curva y entrando el primero en meta. El español no entendió por qué Rossi fue el triunfador de esa carrera, en la que debieron intervenir los comisarios, y en la que el italiano no esperó ningún tipo de veredicto para celebrar su triunfo.

Imagen del toque en Assen. Fuente: MotoGP.

Y llegó Australia, el antecedente a Sepang. Márquez, Lorenzo, Iannone y Rossi, en este orden terminó la clasificación de una carrera que sirvió de pistoletazo de salida para una de las grandes polémicas del motociclismo.

El GP de Australia de 2015 fue la chispa que encendió a ‘El Doctor’, quien, en medio de la lucha por el Mundial con Jorge Lorenzo, acusó días más tarde a Márquez de ayudar con premeditación a su compatriota.

Rueda de prensa de Malassia donde Rossi dió las declaraciones. Fuente: AFP.

Lo hizo en la previa de un GP de Malasia en el que, después de calentar el ambiente; acabaría tirando al suelo a Márquez en carrera, provocándole esta acción una sanción para siguiente cita. La definitiva cita de Cheste en la que se acabó alejando definitivamente de la consecución del título.

Según Valentino, Márquez tenía ritmo suficiente como para escaparse en solitario en la carrera de Australia, pero prefirió no hacerlo para así forzar el enfrentamiento a cuatro bandas forzando que el italiano saliese como el mayor perjudicado respecto a su pelea con Jorge Lorenzo.