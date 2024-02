La sexta ronda del mundial del 2009, en el Gran Premio de Cataluña, marcó un memorable duelo entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, ambos compañeros y rivales de equipo del FIAT Yamaha Factory Team.

Desde el arribo del piloto mallorquín al equipo japonés en 2008, ‘Il Dottore’ expresó su descontento porque sabía del potencial de su compañero. En esa temporada, Lorenzo hizo su debut con 2 podios y logró su primera victoria en la tercera carrera durante el Gran Premio de Portugal.

A lo largo del campeonato, el español obtuvo 3 podios más y terminó cuarto en la clasificación general, por detrás de Casey Stoner (Ducati) y Dani Pedrosa (Honda). A pesar del descontento de Rossi, el italiano se coronó campeón con 9 victorias y 7 podios, sumando así su octavo título mundial.

El 2009 sería un año aún más apretado entre los corredores de Yamaha. Antes de la carrera en Barcelona, Lorenzo ganó los grandes premios de Japón y Francia, mientras que Rossi fue vencedor en España.

Sin embargo, Casey Stoner llegaba como el líder del campeonato con 90 puntos; de cerca lo seguían los pilotos de la marca de los diapasones, Jorge Lorenzo con 86 unidades y Valentino Rossi con 81.

Desde el viernes empezaron las disputas entre el balear y el de Tavullia. Rossi se quedó con el mejor tiempo durante la primera práctica libre, pero su joven compañero lo superó en la segunda sesión de entrenamiento y en la clasificación, asegurándose el primer lugar en la parrilla de salida del domingo. Incluso el warm up fue parte de la contienda, allí Rossi obtuvo el mejor tiempo y se ubicó a 0.048 segundos de Lorenzo.

Jorge Lorenzo y Valentino Rossi se negaban a ceder terreno el uno al otro, por delante tenían 25 vueltas para hacer valer su supremacía en la pista. Ambos partían desde la primera línea junto a Casey Stoner, por esto, en Montmeló no solamente estaba en juego el honor entre un piloto experimentado y un ambicioso novato, sino también el liderato del mundial.

Una vez se apagó el semáforo, las emociones aceleraron al ritmo de las motos. Lorenzo logró mantener su primera posición tras la largada, muy de cerca lo seguían Rossi y Stoner, pero solo bastaron 4 vueltas para que las Yamaha se pusieran rueda a rueda, en ese primer duelo el #46 se hizo de la primera posición y se ubicó a 0,132 segundos de su compañero.

Tras 6 vueltas, el italiano logró escaparse un poco, mientras Jorge Lorenzo era acechado por el piloto de Ducati, Casey Stoner. Sin embargo, el corredor australiano no logró sostener el ritmo del español. En el décimo giro, Lorenzo estaba a solo 0,072 segundos de la punta, aumentando la tensión en pista y en el garaje de Yamaha.

A 13 vueltas del final el #99 superó de nuevo a su compañero de equipo, pero Rossi no se rendía y a medida que giraban en el circuito, este intensificaba sus ataques, mientras que en las gradas aumentaba el ruido de los gritos y cornetas.

Luego de varios intentos y a 3 vueltas del final, ‘The Doctor’ adelantó a Lorenzo en la primera recta del circuito, sin embargo el español lo perseguía como una sombra. Un giro después el #99 adelantó a Rossi en la misma zona y lo arrinconó contra la línea blanca, desde ahí el italiano lanzó su ataque y lo sobrepasó nuevamente.

Faltaba muy poco para ver la bandera a cuadros y ninguno de los dos pilotos estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. El ruido en las gradas y la evidente tensión del equipo se sumaban al pulso acelerado de dos compañeros dispuestos ir al límite por una victoria.

