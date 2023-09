Gigi Dall'Igna apoya y confía en Andrea Iannone

La carrera de Andrea Iannone en MotoGP llegó a su punto final debido a su suspensión por dopaje. El jefe de Ducati, Gigi Dall'Igna, quisiera darle al piloto Italiano de 34 años una nueva oportunidad en el Campeonato del Mundo de Superbikes.

Por la parte de Ducati, no quiere guardar ningun secreto de que quiere contar con Andrea Iannone, cuya sanción esta en vigor hasta el 16 de diciembre de 2023.

Para la temporada del campeonato del mundo de Superbikes 2024 podría ya ser piloto del Team go eleven, dicho equipo quiere probarlo con la Panigale V4R durante las seis semanas de vacaciones de verano. Pero Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, no quiere apresurar nada con el regreso a Spielberg del ganador de MotoGP de 2016. Ya que fue suspendido por tomar un esteroide anabólico, durante su etapa en Aprilia MotoGP.

Gigi Dall'Igna a http://Speedweek.com: No puedo decir en este momento cuándo probará Iannone la superbike por primera vez" "Porque no he leído el veredicto de la AMA, Así que no sé cuándo podrá volver a conducir. Prefiero que Andrea Iannone decida cuándo podrá volver a probar. Le dije que tenemos que tener cuidado y respetar las reglas".

Ducati y Gigi Dall'Igna no tienen intención de investigar por su cuenta ante la agencia antidopaje WADA.

Iannone no es bienvenido por todos los directivos de Ducati debido a su pasado de dopaje, algunas escapadas y sus apariciones en fiestas. Pero Gigi Dall'Igna está convencido de que el italiano de 34 años con el significativo nombre artístico "The Maniac" merece una nueva oportunidad. "Iannone es un piloto que fue importante para mí al comienzo de mi etapa en Ducati", dice el jefe de carreras de Ducati. “Él ya ha ganado carreras en el Campeonato del Mundo de 125cc. Pero lo más importante es que él estaba en Ducati cuando comencé a finales de 2013. En 2016 consiguió en Spielberg, la primera victoria de Ducati en MotoGP desde 2010. Soy un hombre que agradece estos logros y los respeta. Y si puedo ayudar a alguien que me ha ayudado en el pasado, ¿por qué no?", decía Gigi Dall'Igna.

Según Dall'Igna 2024, Go Eleven Ducati, utilizará dos pilotos de SBK. «Creo que Philipp Öttl será uno de ellos. Pero esa es una decisión del equipo", afirmó el italiano.