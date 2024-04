Aldeguer batió récord de pista en la práctica libre de Moto2 en COTA

En la tarde del viernes, Fermín Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) demostró por qué es candidato al título en Moto2, luego de fijar un tiempo de vuelta de 2:08.359, batiendo así el récord de Cameron Beaubier de 2:08.751 que marcó en el 2022 durante la jornada de clasificación.

Más temprano, en la primera sesión de entrenamientos, el piloto español no pudo hallar buen ritmo y terminó en la decimoséptima posición. Sin embargo, el murciano logró reponerse y destacarse al máximo nivel.

Resultados de la práctica libre de Moto2 en Austin | Fuente: MotoGP

Ogura: Cerca del récord en el primer entrenamiento libre

Ai Ogura (MT Helmets-MSi) fue el protagonista de la jornada matutina en el circuito de Austin, luego de marcar un tiempo de 2:09.218 justo sobre el final de los entrenamientos libres. El tiempo del japonés le arrebató el protagonismo al piloto estadounidense Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), que pudo complacer a su público siendo el más rápido en los casi últimos cinco minutos de la sesión.

Solo 61 milésimas de segundo separaron a Roberts del primer lugar en casa (2:09.279). Alonso López terminó en el tercer puesto, también muy cerca de la punta con un tiempo de 2:09.631.

Protagonismo español en la Práctica 1

Además de la gran actuación de Aldeguer, futuro piloto de MotoGP con Ducati, Sergio García, piloto del MT Helmets - MSI quedó en segundo lugar con un tiempo de 2:08.641. Por otro lado, Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), culminó una buena actuación al finalizar tercero con un tiempo de 2:08.729, signo de mejora para el piloto italiano que había sido octavo en la primera sesión.

El líder del campeonato, Arón Canet (Fantic Racing) sufrió una caída sin muchas consecuencias y terminó en la décima posición a 00:00.768 centésimas del líder. En la primera jornada fue séptimo con un tiempo de 2:09.956.

En la mañana del sábado, los pilotos tendrán una nueva sesión de entrenamientos libres para asegurarse uno de los 14 primeros lugares para la clasificación, previo a la carrera del domingo.