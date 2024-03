La primera carrera del año de Moto2 no ha defraudado. Alonso López ha completado la primera victoria del año con una defensa excelente ante Barry Baltus y una remontada estratosférica de Sergio García, desde la 18º posición hasta el podio.

Salida limpia

Se apagaba el semáforo en el Circuit Internacional de Losail con Aron Canet desde la pole. Poco le ha durado al valenciano esta posición ante una mala salida. Tony Arbolino y Alonso López aprovecharían para colocarse por delante.

AL igual que en Moto3, el pase por las primeras curvas ha sido limpias con apenas toques entre los pilotos de cabeza. El único afectado por un toque en la curva 2 sería el español Izan Guevara, quién tuvo que retrasar posiciones y remontar hasta el momento en que sus neumáticos dijeron basta.

La degradación de neumáticos

Los neumáticos han determinado la carrera de muchos de los favoritos. El propio Canet ha visto como el deterioro de sus neumáticos le han relegado de la primera posición hasta puestos traseros, finalizando en el Top 10. Una vez más, el valenciano ve cómo se esfuman sus esperanzas de lograr su primera victoria.

Todo lo contrario para los pilotos en el podio. A pesar de los problemas en la degradación, han podido remontar desde la salida y mantenerse en la lucha por la victoria con un ritmo de carrera lento.

A diferencia de temporadas anteriores, esta primera carrera del año solo ha contando con una única caída. Ayumu Sasaki se fue el suelo en la primera curva del circuito qatarí para impedir una acción más grave con otros pilotos en plena recta de meta.

Alonso López, victoria de campeón

El madrileño ha demostrado de principio a fin que esta temporada está dispuesto a llevarse el Campeonato a su terreno. López ha logrado remontar puestos, pese a la degradación de neumáticos, y mantener desde los primeros compases de carrera entre las primeras posiciones.

Alonso López impone su ritmo en el Gran Premio de Qatar frente a Barry Baltus / Fuente: Swinxy Motociclismo.es Twitter

Barry Baltus se lo ha querido poner difícil. El belga también ha realizado una carrera de menos a más, llegando incluso a competir posiciones con el poleman Aron Canet.

Desde su llegada a la segunda posición, Baltus le ha seguido muy de cerca, analizando sus frenadas y movimientos en las 18 vueltas que ha durado la carrera, sin lograr resultado alguno.

En su paso por línea de meta, el piloto de Boscoscuro ha celebrado con rabia su victoria llegando incluso a romper la cúpula de su moto. El himno de España ha sonado en honor a López, quién con esta primera victoria, se coloca líder del campeonato.

Finalizada la carrera, López ha celebrado esta victoria con su madre. Además, se ha quedado sin gasolina y ha tenido que ser llevado hasta el parque cerrado en un coche médico.

Sergio García, remontada hasta el podio

Nadie apostaba por que Sergio García completase un buen fin de semana tras el mal resultado en la clasificación. El español salía desde la 18º posición. Sexta fila, muy lejos del podio. Sin embargo, esto no le ha impedido realizar una remontada progresiva y constante desde las primeras vueltas.

Hasta 15 posiciones de remontada. Con este primer podio, el español vuelve a casa con 18 puntos en su bolsillo y la satisfacción de completar carreras como en los viejos tiempos en Moto3.

Carrera complicada para los españoles

Albert Arenas, Aron Canet y Manu González, saliendo desde la primera línea han afrontado una carrera muy complicada en la que han visto cómo el calor y los nuevos neumáticos Pirelli le han impedido mantenerse en la lucha.

Situación similar la vivida por Fermín Aldeguer, con problemas en su remontada. Del mismo modo, Izan Guevara quién se ha visto en la obligación de entrar en boxes antes del final de carrera por falta de neumáticos.

Marcos Ramírez ha sabido sacar provecho de esta situación. A pesar de que el andaluz completó las primeras vueltas perdiendo hasta siete posiciones, finalmente ha entrado en el Top 10, firmando una sexta posición por delante de su compañero de equipo, Joe Roberts.

Resultado final de la primera carrera del año de Moto2:

1. Alonso López

2. Barry Baltus

3. Sergio García

4. Ai Ogura

5. Manu González

6. Marcos Ramírez

7. Joe Roberts

8. Albert Arenas

9. Aron Canet

10. Celestino Vietti

13. Jeremy Alcoba

16. Fermín Aldeguer

Finalizado el primer Gran Premio para la categoría intermedia, los resultados en carrera son los mismos en la clasificación de pilotos.