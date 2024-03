Llegó la primera victoria de Arón Canet en Moto2, que gestionó bien el liderato tras la caída de Alonso López. Después de cuatro años en la categoría de intermedia ha logrado llevarse el triunfo el piloto valenciano. Mientras que remontada a medias de Fermín Aldeguer que logró la cuarta posición tras cumplir una doble 'long lap'.

La carrera comenzó con un Fermín Aldeguer liderando la carrera tras una mala salida de Manu González, el hombre de la pole, se puso cuarto tras el arranque. Si salió bien Alonso López y los dos pilotos de Boscoscuro lideraron el arranque de la carrera.

En la segunda vuelta, Alonso López se fue con todo al ataque en la curva 13 y superó a Fermín Aldeguer, que tuvo que levantar para no llevarse a su compañero de equipo, mientras que varios sustos para Canet en el arranque. En la vuelta 3 se anunció que el nuevo piloto de MotoGP para la próxima temporada fue sancionado con una doble long lap por saltarse la salida.

Teammates? Yes. But it's who you have to beat first ⚔️@AlonsoLopez_21 divebombed it to take the lead away from @Aldeguer54 👀#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/yWu8HnKnkj