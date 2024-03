A pesar de que la temporada aún no ha dado el pistoletazo de salida oficial, los rumores en torno a la llegada de nuevos integrantes y cambios en las filas de MotoGP se mantiene. En esta ocasión, el protagonista es Fermín Aldeguer.

Según informa Motorsport.com, el piloto murciano se habría comprometido con Ducati para unirse a sus filas en la temporada 2025, debutando oficialmente en MotoGP como uno de los pilotos de la escudería Pramac. Los buenos resultados en pasadas temporadas hacen, una vez más, que el piloto español se encuentre entre los favoritos para unirse a MotoGP.

A su vez, Héctor Faubel, mánager del piloto, confesó a través de DAZN la existencia de dichas conversaciones sobre el futuro de Aldeguer y que, con total seguridad, daría el salto definitivo a la categoría reina en 2025. "Es verdad que estamos en conversaciones con Ducati, no con Pramac, pero bueno, hay que estar paciente, aún no ha empezado la primera carrera y están hablando de esto. Es un poco precipitado. Estamos en conversaciones con Ducati aunque no está cerrado. Ese paso a MotoGP para el año que viene está cerca, digamos. Yo creo que el paso a MotoGP es cuestión de, no sé, semanas, un mes, dos meses, eso seguro que va a pasar, pero no puedo decirte o no sé qué decirte en el tema de qué marca", aseguró Faubel.

🗣️ “Su paso a MotoGP es algo que pasará seguro, pero no sé con qué marca”@HectorFaubel, manager de @Aldeguer54, reconoce en DAZN las conversaciones sobre el futuro del piloto murciano y confirma que subirá a la categoría reina en 2025#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/xjjHwYGNrf — DAZN España (@DAZN_ES) February 29, 2024

La pasada temporada Aldeguer estuvo en casi todos los Grandes Premios entre los pilotos más rápidos. Sus resultados fueron de menos a más, llegando a acumular hasta cinco triunfos. Sobre todo, durante la celebración de las cuatro últimas citas del calendario. Dichos resultados le permitieron acumular 212.5 puntos, solo por detrás del Campeón del Mundo, Pedro Acosta, quien finalizó la temporada con una distancia de más de 120 puntos, y Tony Arbolino, con quien estuvo a punto de competir por el subcampeonato.

A performance without error... at least until parc ferme! 🫣@Aldeguer54 was maybe a tiny bit too pumped that he won his first ever #Moto2 race 😆#SeasonRecap | #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/c85eRWqLds — MotoGP™🏁 (@MotoGP) December 30, 2023

Un deseo de todos

Fermín, a sus 18 años, ha estado siempre en la mira de los altos cargos. Durante la pasada temporada, salió a la luz la noticia de que el murciano tuvo la posibilidad de fichar por VR46 Racing Team, ante el anuncio de que finalmente Luca Marini abandonaba el equipo y se unía al proyecto de Honda. Dicha oportunidad venía acompañada por una oferta que podría ser realista a día de hoy sino hubiese sido por la cláusula de penalización a la que Aldeguer debía hacer frente como consecuencia de la rotura de su contracto actual con el equipo Boscoscuro.

Otra de las ofertas más destacadas fue la de la propia HRC, quién preguntó por él tras conocerse la decisión de Marc Márquez de abandonar la marca japonesa tras 12 temporadas y unirse a una Ducati bajo el nombre del equipo Gresini Racing.

Fermín Aldeguer ha estado presente en las tres jornadas de test en Jerez, siendo de los más rapidos / Fuente: Circuito de Jerez -Angel Nieto

De cara a este 2024, la situación respecto a los contratos para dar un vuelco de 180 grados. El español podría pondrá el fin definitivo a su contrato con el equipo de Luca Boscoscuro, tomando el muy probable camino de la Categoría Reina. Según informa Motorsport, Aldeguer viajó a Bolonia a mediados del mes de enero y se reunió, alrededor de una mesa para comer con Gigi Dall'Igna, director general de Ducati. En dicho encuentro el propio Dall'Igna le habría mostrado al murciano su interés de agregarlo a su incorporación.

Ducati está en auge. La fábrica italiana es la gran dominadora de la categoría tanto fuera como dentro de la pista gracias a la presencia de ocho de sus motos. De este modo, y ante la posible salida de su amigo Jorge Martín rumbo al equipo Ducati Corse, podría dejar libre el asiento en la escudería Pramac. Dall'Igna, a pesar de su rivalidad en la lucha por el título de 2023, mantiene una estrecha relación de colaboración y compromiso con la compañía de Borgo Panigale, convirtiéndose oficialmente en el intermediario de que dicho acuerdo se lleve a cabo.

Al igual que ha sucedido con anteriores contratos, y ante el desarrollo de la temporada, la confirmación de esta noticia dependerá del rendimiento de los pilotos en pista. En el caso del Pramac, Jorge Martín afronta la nueva temporada pendiente de si es posible ocupar el segundo asiento del Ducati Corse, como posible remplazo de Enea Bastianini.

Aldeguer al margen de las noticias

El piloto murciano se encuentra inmerso en las tres jornadas de pretemporada oficial para las categorías de Moto2 y Moto3 que se desarrollan en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Durante el miércoles 28 de febrero, jueves 29 y viernes 1 de marzo, Fermín ha podido poner a punto los detalles y novedades mostradas por la Boscoscuro de cara al inicio de temporada tanto en los sesiones matinales como las de tarde.

Aldeguer no ha querido desconcentrarse pese a los rumores. El murciano ha sido uno de los más rápidos de la categoría, demostrando una vez más que es posible de ganar algo más que carreras.

A pesar de ello, en sus declaraciones para DAZN, quiso dejar claro sus sensaciones ante este tema: "Siempre es bonito que se hable de ti de esta manera porque al final a mí me llena de motivación que todo el mundo hable de mi salto a MotoGP. Al final es el sueño que tengo desde pequeño. No es que estén yendo las cosas mal, están yendo bien y encima se habla de mí. Al final eso también es lo que buscamos y las opciones están ahí y saldrán al final", asegura el actual piloto de Boscoscuro.