David Alonso reina en una carrera accidentada

Festín de David Alonso que reinó desde el primer momento y tiró en solitario. A pesar de que los perseguidores se iban acercando en la recta final la caída de Veijer le permitió volver a aumentar la ventaja al colombisano. En el podio le completaron dos pilotos españoles, David Alonso y el rookie Ángel Piqueras, que en su tercera carrera en la categoría ya pisa el podio.

La carrera del Gran Premio de Austin en Moto3 tuvo un inicio muy accidentado. David Alonso mantuvo la primera posición en el arranque. Mientras que por detrás Fariola en el primer giro se fue al suelo. Por poco se llevó por delante Joel Kelso a Dani Holgado, después de que el australiano se pasará de frenada y tocará al piloto de GASGAS.

🚦 #Moto3 ARE GO IN TEXAS! 🚦



Alonso gets the start from pole position! 🚀



Farioli crashes in the middle of the pack at Turn 1 and there's more chaos as @JoelKelso66 makes contact!💥#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/tEgCk1yLGv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024

En la primera vuelta también se fue al suelo Iván Ortola, que se llevó a Nepa y se produjo un momento curioso en el que el valenciano se equivocó y se fue a buscar la moto del italiano. Tras un arranque con muchas hostilidades lo aprovechó el colombiano David Alonso, que se empezó a tirar sólo como líder.

A mistake that we've seen several times in the past! 🔄@IvanOrtola48 went to the wrong motorcycle! 😅#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/Pdvm7mvM72 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024

Dani Holgado, Ángel Piqueras y Furosato luchaban por ser el perseguidor del piloto colombiano. Sin embargo, el japonés se fue al suelo, quedando fuera de la pelea. Mientras que vuelta tras vuelta Alonso tiraba y marcaba vuelta rápida, con más de cuatro segundos de ventaja en la quinta vuelta.

Veijer y Yamanaka se metieron en la lucha por el podio en el ecuador de la carrera superando a Holgado y Piqueras. El grupo perseguidor con cinco pilotos iba poco a poco recortando a David Alonso. Aunque ese grupo se quedó en cuatro tras la caída de Kelso a cinco vueltas del final.

En la siguiente vuelta, cuando Veijer estaba segundo, el neerlandés se fue al suelo y a punto estuvieron también de caerse Yamanaka y Dani Holgado. Este incidente le favoreció a Piqueras para ponerse segundo y al piloto colombiano, que le permitía respirar y volver a más de cuatro segundos de ventaja.

OH! @CollinVeijer95 with a highside through the fast S bends! 💥



Incredibly everyone avoided him and inadvertently it's taken the pressure off Alonso at the front! 😮#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/gEmc9XM60v — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024

Por 13 milésimas se decidió el segundo puesto

El rookie de Moto3 con la Honda fue superado y volvió a la cuarta posición, pero no se rindió y superó primero al japonés y después a Holgado. Aunque tras una preciosa último giro el líder del Mundial y con foto finish logró ganarle la partida a Piqueras por 13 milésimas.

La imagen de la Foto Finish entre Piqueras y Dani Holgado. Foto: MotoGP

Dani Holgado sigue líder del Mundial

Tras el Gran Premio de Las Américas, Dani Holgado sigue como líder del Mundial de Moto3. A dos puntos tras este triunfo se queda David Alonso. Kelso está en el podio, mientras que Iván Ortola tras la caída en el día de hoy se aleja del liderato hasta los 42 puntos.

En dos semanas se disputará el Gran Premio de España en el Circuito de Jerez.