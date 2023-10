Diogo Moreira "Soló me dieron ganas de llorar"

Este domingo el Gran Premio de Indonesia ha visto brillar en lo más alto del podio al brasileño Diogo Moreira, quien junto a "Paquita", nombre con el que ha bautizado a su moto consiguieron su primera victoria dentro de Moto3.

Antes de subir al podio el piloto del MT Helments MSI declaró.

"Estoy muy contento, solo tengo palabras de agradecimiento para todo mi equipo. Ha sido difícil conseguir mi primera victoria. Tenemos que continuar en esta línea y tratar de ganar más".

Más tarde para el micrófono de DAZN, Diogo expresó lo complicado que ha sido el camino hasta la victoria.

🔄 ONE TO GO! 🔄



Moreira could become the first Brazilian winner since 2005! 👀#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/xCYBI4CObi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 15, 2023

"He sufrido desde el año pasado para poder ganar una carrera. Ver llegar a los rookies y que ganaran y que a mi no me salía era complicado. Con el tiempo me di cuenta que no me salía porque no disfrutaba, me metía presión a mi mismo y no me salían las cosas. Este año hemos empezado muy bien el campeonato, ha habido bajones y claro que me hacen estar mal pero afortunadamente hoy lo logramos. Tengo en la cabeza que tengo que disfrutar cada día y más este año que en verdad espero sea el último en Moto3".

Al ser cuestionado en como ha salido adelante tras la desmotivación y la falta de victorias, explicó.

"Mi equipo y mi familia son los que me han ayudado a entender las cosas, a darme cuenta que a pesar de que las cosas no salgan como quiero, debo disfrutar y dar lo mejor".

Con lagrimas en los ojos Diogo comentó lo que para el significó escuchar el himno de Brasil. "Soló me dieron ganas de llorar, pensaba en mi familia, en lo que he sufrido para llegar hasta aquí y por fin conseguirlo es increíble. No me cansaré de agradecer a todos".

Ahora Moreira se enfocará en conseguir un buen resultado el próximo fin de semana del 20 al 22 de octubre en el Gran Premio de Indonesia.