Nuevas normas, mismo protagonista

Había mucha expectación con lo que podría ocurrir en Phillip Island, pistoletazo de salida de una nueva edición del Mundial de Superbikes. Especialmente en la segunda manga, en la que los hombres que acababan en el podio en la manga del sábado partían desde la tercera fila de la parrilla. Las voces críticas durante el invierno habían sido numerosas, especialmente la del campeón del mundo, Jonathan Rea, o la de su compañero de equipo, Tom Sykes, los cuales no entendían cómo se podía "penalizar" al ganador de una carrera.

Y pese a que el trazado australiano es único en su especie y lo sucedido allí siempre debe ser interpretado con mucha cautela, ya se pueden extraer las primeras conclusiones de lo que puede generar esta nueva normativa durante la temporada. Aunque las dinámicas de ambas mangas fueron diametralmente opuestas, Jonathan Rea y Chaz Davies fueron los protagonistas de ambas carreras, disputándose la victoria en la última vuelta tanto el sábado como el domingo, saliendo vencedor en ambas ocasiones el piloto de Kawasaki, por 42 milésimas el la primera manga y por 25 en la segunda.

Rea y el control total

El dos veces campeón del mundo ha vuelto a demostrar que el parón invernal no le ha generado ningún efecto negativo y que su moto sigue estando lista para ganar. Consiguió la pole el sábado, pese a que la sesión de clasificación no suele ser una de sus principales virtudes, y aseguró el doblete pese a no liderar ni un 35% de las vueltas totales entre las dos mangas. De hecho, en la carrera del domingo apenas comandó la prueba en cuatro giros, pero fue lo suficiente como para llevarse el triunfo.

Como ya ha demostrado en otras ocasiones, Rea cimentó sus victorias en el dominio total de lo que sucedía en pista. En la carrera del sábado, dejó liderar en la primera parte de la prueba a Melandri y en el último tercio a Sykes, pero nunca se fue más allá del segundo de distancia. Lo suficientemente cerca como para meter una marcha más en las últimas vueltas para dejar sentados a todos excepto a un combativo Davies. Al de Ducati le batió fruto de una defensa numantina en la última vuelta, tomando el interior de las frenadas para evitar las apuradas del corpulento piloto galés.

El domingo, pese a salir desde la novena plaza, el piloto norirlandés no tuvo excesivos problemas para adelantar a pilotos más lentos, como podían ser Camier, Laverty o Van der Mark. De hecho, en la sexta vuelta ya lideraba la prueba, antes de dejar a las Ducati de Davies o Melandri darle relevo para estudiarles de cara a una final de carrera apretado. Así lo hizo, y le funcionó bien. Como en 2016, Rea se va de Phillip Island, uno de sus circuitos favoritos, con 50 puntos en el bolsillo. Mejor, imposible.

Es sólo la primera cita de la temporada, pero parece que Davies va a ser su principal rival por la corona. A diferencia de 2016, el de Ducati no se va a casa con una caída en Phillip Island que le lastre el resto del año. Lo hizo todo bien en las dos carreras, pero en ambas fue vencido por escasas milésimas por Rea. Debe ser frustrante llegar a Tailandia con un hándicap de 10 puntos de desventaja, pero el galés ha mostrado su fortaleza en un circuito en el que nunca antes había ganado y, cuando llegue el Mundial a Europa, con circuitos más favorables a su Ducati, se podrá ver realmente dónde está su moto en comparación con la Kawasaki.

Sykes puede sufrir los domingos

Para Tom Sykes, el tercero en discordia, las sensaciones son contrapuestas. Por una parte, la carrera del sábado le dejó un buen sabor de boca, logrando un tercer puesto en un circuito en el que tampoco ha ganado nunca, y estando cerca de la victoria en las últimas vueltas, pero la actuación del domingo puede ser un serio aviso a sus aspiraciones de ganar el campeonato. A diferencia de Rea y Davies, tiene muchas más dificultades para adelantar pilotos. Y eso le puede costar muchos puntos en citas venideras. De momento, un tercero y un sexto, y 24 puntos de desventaja con el líder del campeonato.

Con peores resultados pero con mejores sensaciones se va Marco Melandri. El italiano ha regresado a SBK con mucha energía y así lo ha demostrado en la primera cita del año. Primera fila en la Superpole y dos buenas actuaciones en carrera, manchadas únicamente por la caída del sábado. Luchó por la victoria los dos días, demostrando que no es un simple escudero de Davies en el objetivo que tiene Ducati de recuperar la corona de Superbikes. Habrá que verle en dos semanas, en Tailandia, en un trazado en el que nunca ha competido.

Yamaha y Honda, en dinámicas opuestas

Obviando a estos cuatro pilotos llamados a dominar la temporada, hay que destacar a Yamaha, y especialmente a Alex Lowes. Tras un frustrante 2016, parece que la marca de los diapasones ha dado con la tecla y le ha dado al británico una moto para competir. No subió al podio, pero dos cuartos puestos, luchando en el grupo de cabeza, ratifican su paso adelante. Algo más le costó a VD Mark, poco hecho hasta ahora a la nueva Yamaha tras dejar Honda. Un equipo, el de Honda, que ha sido la noche en Australia. Ni Hayden ni Bradl han contado con material competitivo para estar delante. Es pronto para hacer predicciones, pero las cosas pintan mal para ellos.

Por último, hay que hablar de Forés. El valenciano, en su segundo año en la Ducati privada, está dispuesto a seguir creciendo. Con rabia por no ser el elegido para acompañar a Davies en el equipo oficial, está empeñado en mostrar su talento, y así lo ha dejado entrever en Australia, donde se le ha visto pelear con el grupo cabecero en todo momento, acabando sexto el sábado y quinto el domingo. De momento, mejor piloto privado, y de largo.

