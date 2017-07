Max Biaggi dice adiós a las dos ruedas definitivamente

Max Biaggi | Foto: zimbio.com

Cuando Max Biaggi sufrió el accidente practicando supermotard que lo mandó a la UCI, se dijo que el piloto no corría peligro. Sin embargo, no fue así y el italiano ha confesado que estuvo más cerca de la muerte de lo que realmente se dijo.

"Después del accidente desperté en el hospital con un terrible dolor por todo el cuerpo. Oí la voz del profesor Giuseppe Cardillo, que me decía: «Biaggi, seré sincero: tienes un 20% de posibilidades de sobrevivir. Te operaremos inmediatamente»", recordaba el italiano para una revista compatriota.

Hay veces que la ley de la mayoría no funciona y resulta que estás dentro del 20% de los que consiguen seguir vivos. Tras la operación de pulmón que se le realizó doce días después de llegar al hospital, solo hicieron falta cinco días más en la UCI del Hospital San Camillo para que recibiera el alta médica, coincidiendo con su 46º cumpleaños. Sin embargo, jamás se le olvidará al italiano lo que pensó al decirle las opciones que tenía de seguir adelante. Una de cinco.

"En ese momento se me apareció una luz. Me vi de niño, con mi madre Olga y un abrigo verde. Después, con mi padre Piero y mi primera moto, mi primera patada a un balón... Quería parar ese viaje porque sentía que me estaba alejando de la vida y me dije: ¡No tiene por qué terminar!", comentaba Biaggi.

"Con la moto he acabado para siempre"

Al final, eso de que ves tu vida pasar cuando estás en una situación cercana a la muerte va a ser cierto y también va a ser cierta la parte en la que te sientes como si hubieras nacido de nuevo. Max ha hecho dos cosas con su nueva vida: dejar las motos, las que siempre le han acompañado desde niño apuntando que "sólo voy a ser entrenador"; y dar el paso de formar una familia con su pareja, la modelo Blanca Atzei. "A ella le debo mucho. Ha estado despierta durante 15 horas seguidas a mi lado. Las palabras no son suficientes, sirven los gestos. No creo en el matrimonio, pero quiero tener un hijo con ella. Tal vez dos", decía Max.

Al igual que cuando salió del hospital, Max Biaggi nos deja una de sus reflexiones sobre la vida: "La vida me ha concedido una segunda oportunidad y tengo que hacer todo lo posible para satisfacerla".