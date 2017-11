Entrevista. Marc García: "Mi sueño es ser campeón del mundo de Moto3, Moto2 y MotoGP"

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Marc García (Barcelona, España, 01/11/1.999) ha firmado la que seguramente sea la mejor temporada de su vida. Llegó a la primera carrera del año, sin sitio, disputándola como “wildcard”. Siete meses y medio después, se proclamó campeón del mundo por solo un punto de ventaja, en Jerez, la última carrera de la temporada.

Pregunta. En primer lugar, enhorabuena.

Respuesta. Gracias.

P. ¿Qué le ha supuesto esta temporada, cómo piloto?

R. El año empezó como “wildcard”, y como has dicho, empezar con esa condición y ser campeón del mundo es lo mejor que me ha podido pasar este año. Hemos tenido buenas y malas carreras, hemos sido muy constantes y muy regulares. Estoy muy contento por haberlo conseguido.

P. ¿Ha sido muy notable el cambio de la Red Bull Rookies Cup a la categoría de Supersport 300?

R. Son dos campeonatos muy parecidos ya que las motos en la Rookies y en Supersport 300, son muy iguales, lo que destaca es el pilotaje de cada uno, por lo que el cambio no ha sido muy grande.

Marc García en la carrera de Jerez / Foto: Archivo del piloto

P. ¿Y personalmente?

R: Me ha hecho evolucionar mentalmente. Tener las cosas más claras, respecto a otros años.

P. ¿Encuentra alguna semejanza entre su categoría y moto3?

R: Son categorías distintas porque en Supersport son motos de calle, preparadas, en moto3 son motos de competición. También las motos de moto3 tienen un límite de peso que no tienen las de Supersport, éstás pesan 120 kg y moto3 son 60 con piloto incluido.

P. La lucha con Alfonso Coppola ha sido intensa hasta el final, de hecho se ha proclamado campeón por un solo punto y por diecinueve milésimas. ¿Cómo ha gestionado esa presión?

R. Sí, y a una décima del primero. En las últimas carreras he corrido sin pensar que me jugaba el título y eso ayuda a gestionar la presión.

P. ¿Qué sintió cuando cruzó línea de meta?

R. Cuando crucé línea de meta estaba dudando porque creía que faltaba otra vuelta, pero luego vi por las pantallas del circuito que ponía “World Champion”. Me emocioné y me puse muy contento.

P. Su primera victoria en la categoría llegó en Italia, ¿qué supuso para usted?

R. Venía de las primeras carreras que no puntué, en circuitos como Assen que no me salieron las cosas muy bien, aún así remonté hasta ser quinto. A partir de ahí me vi capaz de luchar por la victoria en las siguientes carreras y efectivamente, lo hice en Imola.

P. ¿En qué momento empezó a creer que podría luchar y ganar el título?

R. Si me preguntas a principio de temporada, no hubiera sabido que decirte. A mitad de temporada que iba líder del campeonato, fue cuando supe que podría luchar por el título y empecé a tomármelo en serio.

P. ¿Cómo empezó su carrera en el motociclismo?

R. Empecé con tres años, con una 50cc de motocross. Luego hice algunas carreras ‘pirata’ con minimotos, luego en cilindradas de 50cc, 60cc. De ahí pasé a lo que es moto4, que ya había de 4t. Más tarde pasé a pre moto3, en la que fui subcampeón y luego ya estuve tres años en la Red Bull Rookies Cup.

P. A nivel de piloto, ¿qué supuso la Rookies para usted?

R. Cuando entré en la Rookies sabía que me iba a costar muchísimo. Es una categoría que tiene un alto nivel. Allí evolucioné mucho como piloto y lo que aprendí, me ha servido mucho durante este año.

P. ¿Quién es tu referente, como piloto?

R. Diría que Lorenzo y Pedrosa. Me encanta la mentalidad de Lorenzo. De Pedrosa desde pequeñito me ha gustado como conduce la moto.

P. ¿Y con cual se identifica más?

R. Me identifico más con Dani.

P. Vamos a hablar un poco del futuro. ¿Dónde corre el año que viene?

R. Aún no se sabe,-ríe-, se están hablando cosas pero aún no se sabe nada. Si no sale na,da en moto3, me gustaría seguir en el Mundial de WSBK. Me he sentido muy agusto este año

R. ¿Cómo es la afición de WSBK?

R. Es todo muy familiar, no tiene nada que ver con el mundial de MotoGP, aquí estás más en contacto con la gente, interactúas más con ella.

P.Y para terminar. ¿Cuál es su sueño?

R. Ser campeón del mundo de Moto3, Moto2 y MotoGP.